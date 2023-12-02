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"Ми з татом в стресі": Зеленська розповіла про бойфренда дочки президента

Олена Кюпелі
2 грудня 2023, 11:41
Олена Зеленська поділилася частинкою особистого життя.
Олена Зеленська трохи розповіла про особисте життя
Олена Зеленська трохи розповіла про особисте життя / Колаж Главред, фото Instagram / olenazelenska_official

У 19-річної Олександри, дочки президента України Володимира Зеленського з'явився хлопець.

Про це йдеться в подкасті видання The Economist.

Олена Зеленська розповіла британським журналістам про свою сім'ю, а також про стосунки юної дочки.

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На питання про дітей президента, перша леді, бентежачись сказала, що у її дочки з'явився хлопець. "Вона знайшла хлопця, перше кохання. Ми з татом в стресі, що з цим робити. Як пережити, що вона більше не маленька дівчинка. Життя триває", - сказала Зеленська.

Вона також додала про відносини з президентом і спільний "відпочинок". "Ні, ми можемо зустрітися іноді. У секретному місці. Я не можу говорити навіть про вихідні, проведені разом", - зазначає вона надзвичайну зайнятість політика.

Але в той же час, Зеленська додає, що як чоловік і дружина, пара все ще "зацікавлена один одним". "У наших стосунках ми все ще зацікавлені один в одному", - каже вона.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська відвідала підсумкову цього року Міжвідомчу координаційну раду щодо впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я, де разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міжнародними партнерами, народними депутатами та керівниками ОДА обговорила план забезпечення українців послугами у сфері психічного здоров'я.

Раніше Олена Зеленська вразила стильним луком - перша леді України знялася для популярного іспанського видання в незвичайному аутфіті, який підкреслив її жіночність.

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Олена Зеленська новини шоу бізнесу
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