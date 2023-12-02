"Ми з татом в стресі": Зеленська розповіла про бойфренда дочки президента

У 19-річної Олександри, дочки президента України Володимира Зеленського з'явився хлопець.
Про це йдеться в подкасті видання The Economist.
Олена Зеленська розповіла британським журналістам про свою сім'ю, а також про стосунки юної дочки.
На питання про дітей президента, перша леді, бентежачись сказала, що у її дочки з'явився хлопець. "Вона знайшла хлопця, перше кохання. Ми з татом в стресі, що з цим робити. Як пережити, що вона більше не маленька дівчинка. Життя триває", - сказала Зеленська.
Вона також додала про відносини з президентом і спільний "відпочинок". "Ні, ми можемо зустрітися іноді. У секретному місці. Я не можу говорити навіть про вихідні, проведені разом", - зазначає вона надзвичайну зайнятість політика.
Але в той же час, Зеленська додає, що як чоловік і дружина, пара все ще "зацікавлена один одним". "У наших стосунках ми все ще зацікавлені один в одному", - каже вона.
Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська відвідала підсумкову цього року Міжвідомчу координаційну раду щодо впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я, де разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міжнародними партнерами, народними депутатами та керівниками ОДА обговорила план забезпечення українців послугами у сфері психічного здоров'я.
Раніше Олена Зеленська вразила стильним луком - перша леді України знялася для популярного іспанського видання в незвичайному аутфіті, який підкреслив її жіночність.
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