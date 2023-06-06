"Чоловік який мене втішав": Наталка Денисенко повідомила про горе в сім'ї

Зірка "Кріпосної" показала фото людини, про втрату якої гірко шкодує.

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Наталка Денисенко повідомила про смерть батька Андрія Федінчика / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акорка кіно і дубляжу, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко повідомила сумні новини - її сім'я втратила одну людину. Нею виявився свекор артистки Григорій Афанасієвич - батько її чоловіка, актора та воїна ЗСУ Андрія Федінчика.

На своїй сторінці в Instagram Денисенко зазначила, що про швидку кончину рідної людини вони знали вже після Великодня - весь інший час їм залишалося лише чекати неминучого.

З великою скорботою і сумом Наталка розповіла, яким запам'ятає Григорія Афанасієвича, та показала його фото, яким чоловік, який її підтримував, запам'ятається особисто їй.

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"Сьогодні помер мій свекор Григорій Афанасієвич Федінчик. Це величезна втрата для нашої сімʼї!!! Коли я казала, що зараз важкий період , то я мала саме це на увазі… Бо після Великодня ми отримали найневтійшнійші новини… Дуже важко жити, знати, і чекати, що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловікові і його сімʼї… Мої співчуття!!! Царство небесне нашому татові. Хочу, щоб він лишився в пам’яті таким, як на фото, бо він таким і був… Це була така світла, весела і позитивна людина! Чоловік який мене підтримував і втішав, чоловік якого дуже бракуватиме!!! Величезна втрата для нас… Ми будемо дуже сумувати!!!!! Спочивай з миром", - пише Наталка Денисенко.

Помер тато актора Андрія Федінчика Григорій Афанасієвич / instagram.com/natalka_denisenko

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