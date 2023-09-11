Чоловік Анни Трінчер потрапив за ґрати: "Дали телефон зателефонувати адвокатам"

Чоловік української співачки Анни Трінчер блогер Олександр Волошин налякав шанувальників новиною про те, що його заарештували поліцейські. На своїй сторінці в Instagram вона показав знімки з-за ґрат. Волошин зазначив, що його затримали, і тепер він очікує допиту.
Також йому надали можливість зв'язатися з адвокатом. Блогер пообіцяв розкрити подробиці, якщо його випустять протягом доби.
Втім, чекати 24 години чоловік Трінчер не став. Підписники і рідні стали сильно переживати за його долю, і він був змушений розповісти, що ж з ним сталося насправді. Волошин вже не один раз використовував різні пранки, щоб прорекламувати свою діяльність. Деякі з них були дуже жорсткими. Затримання не стало винятком.
Олександр Волошин пізніше виклав ролик, в якому пояснив, що його нібито заарештували поліцейські, так як не повірили в його безкорисливу допомогу людям. Вся ситуація з в'язницею виявилася заздалегідь спланованою рекламою його курсів.
"Мене викликали на допит...Виявилося, що люди не вірять у те, що я реально безкоштовно дам навичку, на якій можна одразу заробляти без інвестицій і знань. Але, як бачите, мені вдалося пояснити поліцейському що до чого", - пожартував блогер.
Раніше українську співачку Христину Соловій захейтили за сукню, яка показала "все" - на благодійному концерті яскраво-червоне вбрання артистки викликало у слухачів гнів і здивування.
Також Тіну Кароль підловили за ніжностями з чоловіком на вулиці. Останнім часом співачці стали активніше приписувати романи з різними артистами з її близького оточення.
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