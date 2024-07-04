"Люблю більше, ніж чоловіка": Повалій розповіла, як фліртує з іншими

Повалій повідомила, що в її житті є речі, які вона цінує більше, ніж "гаряче коханого чоловіка".

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Таїсія Повалій зізналася у своєму секреті/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Зрадниця України співачка Таїсія Повалій, яка поїхала жити в країну-терориста РФ і підтримує кремлівську владу, розповіла про те, що вона більше любить, ніж свого чоловіка-зрадника Ігоря Лихуту.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Повалій повідомила, що в її житті є речі, які вона цінує більше, ніж "гаряче коханого чоловіка".

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"Ми мудрі люди. Навіть якщо хтось десь фліртує, ми поревнували і перестали. Але є більше, ніж сім'я. Це творчість. Я більше люблю творчість, ніж свого чоловіка, і він про це знає. Він готовий із цим жити. Якщо я готуюся до концерту, то нікого вдома немає, всі ходять навшпиньки", - розповідає зрадниця.

За словами Повалій, коли вона познайомилася з Ліхутою, він їй запропонував виступати на поромі.

"Він працював за кордоном музикантом у нічних клубах. Приїхав у відпустку і побачив мене по телевізору. Прийшов, познайомився зі мною. Він поводився жахливо, нахабно. Потім у мене вдома пролунав дзвінок. Він каже, мовляв, ми збираємо групу на пором, нам потрібна співачка. Я відповіла, що не співаю на поромах, моє місце на великій сцені, тому це без мене. Потім він мені запропонував зйомку в одній програмі. Ой, стільки компліментів у житті я ще не чула! Прям усі вуха мені прожужжав, а я розтанула, здалася! І чай, і кава, і додому мене на машині відвезли... Ну просто я зірка-зірка! Я приїхала додому дуже щаслива", - каже зрадниця.

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Зазначимо, раніше стало відомо, що Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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