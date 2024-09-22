Колись українська співачка, а тепер зрадниця України Ані Лорак виступила на одній з вечірок.
Вона співала на сцені разом із російським репером і її костюм підскочив занадто високо. На відео, яке опублікував Instagram-канал Showbusiness24, Лорак намагається танцювати на сцені і її костюм "підскакує" занадто високо.
Однак на допомогу м'ясистим стегнам Лорак прибігла путіністка Кудрявцева. Вона покликала до себе Лорак, яка присідає, і відтягнула її костюм донизу. Жест доброї волі Кудрявцева завершила красномовним жестом, який якнайкраще характеризує і її саму, і всю російську естраду.
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
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Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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