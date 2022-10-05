"Я щодня чекав офіційну новину": Пивоваров розповів про емоції від звільнення рідного Вовчанська

Артем Пивоваров у Сніданку з 1+1 розповів про емоції після звільнення рідного Вовчанська / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до студії Сніданку з 1+1 завітав український співак Артем Пивоваров з презентацією нової пісні Люлі-Люлі, написану на вірш Пантелеймона Куліша. В межах свого культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" співак створив композицію у колаборації з реперкою alyona alyona. За словами співака, ця робота зображує внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження.

"Для кожного українця зараз потрібна надія. І завдяки музиці ми трансформуємо ці емоції. Я сподіваюсь, що в певному енергетичному сенсі ми правильно вчинили, використавши вірш Пантелеймона Куліша і він десь там зверху дякує нам за те, що ми даємо віру нашим українцям. В його реальності там був трохи інший фінал. Та мені здається, що кожне українське серце має засинати та прокидатись щодня. А самотність – це стан, у якому ми перебуваємо, навіть якщо є хтось поруч. І з цим потрібно змиритись, адже ти маєш говорити з собою наодинці", - так прокоментував нову пісню Пивоваров.

Артем Пивоваров у Сніданку з 1+1 розповів про емоції після звільнення рідного Вовчанська / Прес-служба

Також співак наголосив: неймовірно радий тому, що зараз українські артисти мають вплив на культурну спадщину, на свідомість людей через музику. Проте підкреслює, що це є і великою відповідальністю. З моменту повномасштабного вторгнення росії Пивоваров активно дає благодійні концерти в Україні та Європі, а також виступає для військових.

Минулого разу, коли співак був у гостях Сніданку з 1+1, його рідне місто Вовчанськ на Харківщині було окуповане. Наразі там майорить український прапор. У місті залишались рідні Пивоварова. Говорить, що з ними усе добре і завдяки добрим небайдужим українцям весь час він був з рідними на зв’язку.

"Хочу подякувати підрозділу "Кракен", хлопцям з Харкова, з якими ми весь час підтримували зв'язок. І ми їх, по можливості, матеріально забезпечували. Вони були зі мною на зв’язку і говорили: "Так, ми вже у Куп’янську, ще трохи, почекай". І я щодня, не спавши, чекав офіційну новину. Це не передати словами, що відчував, коли дивився відео", - зазначив виконавець.

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.