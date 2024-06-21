"З пащі капає кров українців": Повалій рознесли за оди терористичній РФ

Таїсія Повалій, яка зрадила Україну, продовжує дивувати своїм цинізмом.

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Таїсія Повалій пробила чергове дно/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Колись українська співачка Таїсія Повалій, яка зрадила свою країну і народ, а також говорить пропагандистські промови публічно, розписала оду Росії, яка вбиває і жорстоко знищує мирних українців.

На своїй сторінці в Instagram співачка видала цинічний пост, у якому буквально піднесла терористичну державу, традиційно понівечивши цінності. "Росія - джерело духовності, берегиня сімейних цінностей не тільки тут, усередині країни, а й для всього світу! Для багатьох сьогодні Росія стала новим рідним домом. Відтворимо і збережемо традиції наших предків! Слава Богу за все", - цинічно пише зрадниця.

Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

У мережі її пост сильно обурив підписників. "У тебе з пащі і з рук капає. Кров українців", "Яка кінчена країна, яка кінчена співачка", "Сама українка і таке писати. Душу дияволу продала. Краще промовчала б", "Жах, скільки їй за цю дурню заплатили", - дивуються фоловери.

Виявляється, що Повалій записала пісню, присвячену державі-терористу.

Путіністка і зрадниця Повалій пробила чергове дно / Скріншот Instagram/ tpovaliyofficial

Передати "привіт" Повалій можна тут:

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Раніше стало відомо, що безчесна зрадниця Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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