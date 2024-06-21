УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"З пащі капає кров українців": Повалій рознесли за оди терористичній РФ

Олена Кюпелі
21 червня 2024, 00:33
32
Таїсія Повалій, яка зрадила Україну, продовжує дивувати своїм цинізмом.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій пробила чергове дно/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Колись українська співачка Таїсія Повалій, яка зрадила свою країну і народ, а також говорить пропагандистські промови публічно, розписала оду Росії, яка вбиває і жорстоко знищує мирних українців.

На своїй сторінці в Instagram співачка видала цинічний пост, у якому буквально піднесла терористичну державу, традиційно понівечивши цінності. "Росія - джерело духовності, берегиня сімейних цінностей не тільки тут, усередині країни, а й для всього світу! Для багатьох сьогодні Росія стала новим рідним домом. Відтворимо і збережемо традиції наших предків! Слава Богу за все", - цинічно пише зрадниця.

Хто така Таїсія Повалій?

Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

відео дня

У мережі її пост сильно обурив підписників. "У тебе з пащі і з рук капає. Кров українців", "Яка кінчена країна, яка кінчена співачка", "Сама українка і таке писати. Душу дияволу продала. Краще промовчала б", "Жах, скільки їй за цю дурню заплатили", - дивуються фоловери.

Виявляється, що Повалій записала пісню, присвячену державі-терористу.

Путіністка і зрадниця Повалій пробила чергове дно
Путіністка і зрадниця Повалій пробила чергове дно / Скріншот Instagram/ tpovaliyofficial

Передати "привіт" Повалій можна тут:

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що безчесна зрадниця Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:48 Світ
Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:35 Україна
У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

23:34 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося 10607

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз 9203

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес 4830

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ 4052

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Останні новини

01:30

Несподівану відповідь знають лише одиниці: чому намерзає задня стінка холодильника

00:33

"З пащі капає кров українців": Повалій рознесли за оди терористичній РФ

20 червня, четвер
23:48

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:35

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:34

Путін заохочує Кіма до війниВідеоблоги

Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро СнєгирьовЗахід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро Снєгирьов
23:34

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

23:05

У Кушанашвілі виявили смертельну хворобу

22:55

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлямВідео

22:51

Навіщо Путін знову "форсить" переговори: диктатор стурбований трьома речамиВідео

Реклама
22:50

Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

22:11

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

21:53

"Скоро буде вже шестеро": Тимур Мірошниченко оголосив про поповнення в родині

21:41

Тиск на мене пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу - замгенпрокурора Вербицький

21:32

Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:29

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методиВідео

20:42

Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну КореюВідео

20:39

Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

20:24

Більшість людей навіть не здогадуються: яка найменша кістка в людини

19:32

Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами - заява

19:30

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

Реклама
19:25

Тимочко розповів, звідки Путін ніколи не перекине солдатів до України

19:19

Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні

19:10

Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня

19:10

Вояж Путіна в КНДР: що з цього вийдеПогляд

18:54

Для чого сипати соду в пральну машинку: домогосподарка здивувала лайфхаком

18:42

Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

18:33

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:26

Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

17:59

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

17:53

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:51

"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

17:48

Як позбутися мурах на городі: дієві народні засоби за копійкиВідео

17:48

Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план ПутінаВідео

17:47

Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс "мрії Путіна"Відео

17:46

Оголошено програму Національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю новости компании

17:01

4 суворі заборони, які не можна порушувати: що не можна робити 21 червня

16:56

Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

16:49

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ вагою у 3 тонни: це може "підірвати" лінію оборони

16:33

Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

16:29

Навіщо закрутки загортають у ковдру: секрет консервації, який перевірений рокамиВідео

Реклама
16:27

Найефективніші санкції проти росіян несуть дрони СБУ - експерт

16:19

"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

16:16

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

16:10

4 пари знаків зодіаку, які не можуть жити одне без одного

16:09

Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

16:05

Чоловік знайшов моторошні записки у своєму домі і сторопів, дізнавшись причину їхньої появи

15:56

Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО

15:55

Чому огірки збирають вранці: секрет досвідчених господарів

15:53

Жінка 9 місяців не знала про свою вагітність, тест нічого не показав: як так сталося

15:47

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти