Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

Співачка показала чарівного сина та згадала свій найбожевільніший подарунок.

https://glavred.net/stars/irine-bilyk-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdca-na-rozhdestvo-10527863.html Посилання скопійоване

Ірина Білик згадала, як отримала пропозицію на Різдво / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик святкує Різдво з головним чоловіком у своєму житті - восьмирічним сином Табрізом. Рідкісним знімком з помітно змужнілим хлопчиком вона поділилася у своєму блозі в Instagram.

У кадрі артистка з дитиною позували біля святково прикрашеної ялинки. Ірина сиділа в глибокому плюшевому кріслі з високою спинкою, а на її коліні затишно влаштувався Табріз.

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров’я, любові, та натхнення на кожен день нового року!" - підписала сімейне фото Білик.

відео дня

Крім того вона поцікавилася, які незвичайні подарунки отримували її шанувальники в новорічні свята. Сама співачка зізналася, що на Різдво одного разу їй піднесли обручку.

"В мене колись був подарунок - каблучка та пропозиція руки і серця, але у ванній кімнаті", - зізналася Ірина.

Ірина Білик з сином Табрізом / instagram.com/bilyk_iryna

Раніше український шоумен Володимир Остапчук підтвердив, що одружився втретє. Також він натякнув, що скоро разом зі своєю молодою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською, відсвяткує першу річницю.

Також ведучий Тімур Мірошниченко розповів про усиновлення другої дитини. Після усиновлення сина Марселя шоумен та його дружина, юрист і блогерка Інна Мірошниченко, почали процес для ще одного малюка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.