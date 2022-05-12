"Хрущов створив беліберду, віддавши Крим Україні": Фрейндліх відпрацювала за методичкою Кремля

Фрейндліх відпрацювала за методичкою Кремля / скріншот

Російська актриса Аліса Фрейндліх заявила, що Путін вчинив правильно, окупувавши Кримський півострів в 2014 році. Також вона впевнена, росіянам не потрібні блага цивілізації, яких вони втратили після вторгнення РФ в Україну в лютому цього року.

87-річна актриса переказала методичку Кремля, згодного якій, Крим нібито був переданий Україні несправедливо, пише Стархіт.

"Ми вчинили правильно: я вважаю, що Крим споконвіку був наш. А те, що Хрущов, царство йому небесне, створив таку беліберду, віддавши Крим Україні, — він же не знав, що Радянський Союз розпадеться, йому це і в голову не приходило. Якби він знав, то, може, тоді б цього і не зробив", - розмірковує Фрейндліх.

За її словами, росіян мало хвилюють санкції - їм "болить" битва добра зі злом у світі. Добром, судячи з усього, вона вважає Росію.

читайте також"Вона не хвора": Суханов назвав єдину росіянку, до якої залишилася повага і довіра"Я переконана, що люди бояться не стільки того, що завтра не буде хамона, пармезану та інших дрібниць, без яких людина може прожити нормально, а того, що в світі назрівають конфлікти, і позитивна енергія в них виявиться в меншій силі, ніж негативна. І тоді - хто кого", - заявила актриса.

Нагадаємо, всім відомі російські посіпаки Путіна актор Дмитро Дюжев і молода співачка Лариса Доліна, слідом за Лепсом, відвідали окупований Донецьк. Перед цим Долина і Дюжев приїхали до Меморіалу "Жертв фашизму" в центрі міста покласти квіти.

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