"Хочу виконати цю місію": Кіркоров зібрався віддати гроші за концерти путінським солдатам

Філіп Кіркоров вирішив вкотре показати лояльність путінському режиму. І відправився разом з сином Мартіном - "передаровувати" квіти біля Кремля.

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Філіп Кіркоров / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Естрадний співак з країни-агресора Росії Філіп Кіркоров, останнім часом більш відомий не творчістю, а моторошними пластичними операціями, в черговий раз вирішив проявити свою лояльність путінському режиму. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Нещодавно Кіркорову виповнилося 56 років і він з цього приводу дав кілька концертів в самому серці Москви – Кремлівському палаці. І незабаром заявив - частину грошей від проданих на концерти він планує витратити на підтримку російської окупаційної армії, яка 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну військову агресію проти України.

Але і на цьому в демонстрації своєї лояльності Кіркоров вирішив не зупинятися. І вирішив частину букетів, які глядачі подарували йому під час концертів віднести і залишити біля "Вічного вогню" в Олександрівському саду неподалік від Кремля. При цьому співак-путініст вирішив поексплуатувати дитячу працю – букети йому допомагав тягнути його маленький, дев'ятирічний, син Мартін.

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"Як і обіцяв на концерті в свій день народження. Я хотів усі квіти, майже всі квіти, віднести до "Вічного вогню". [...] Хочу виконати цю місію", - пафосно і гордовито сказав Кіркоров.

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Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров потрапив у ганебний конфуз на червоній доріжці у московському Халі Crocus City Hall. Зокрема, йому не сподобалося питання журналіста щодо його кошлатої вибіленої "зачіски". Після питань про наряд артиста, один з журналістів вирішив поцікавитися зачіскою Кіркорова: "можна дізнатися, що у вас з зачіскою?".

"Що значить - що з зачіскою? А що у тебе з зачіскою?",- відповів Кіркоров і вдарив репортера між ніг.

І цього далеко не єдиний недавній скандал за участю Кіркорова. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.

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