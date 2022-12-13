Галкін заявив, що став іноагентом через Володимира Зеленського: "Це тільки за гроші можна хотіти"

Опальний російський комік розповів про свою політичну активність.

Максим Галкін розповів про статус іноагента, та як це стосується Володимира Зеленського / instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/zelenskiy_official

Російський комік і шоумен Максим Галкін був одним з перших артистів країни-агресора, який публічно висловився проти військової політики Кремля, і не змінив своєї позиції навіть під погрозами.

За зухвале вільнодумство, яке в РФ вважається злочином, Галкіна визнали іноземним агентом.

До нового "звання" комік ставиться з іронією, а нещодавно зізнався, що давно очікував чогось подібного - спецслужби стали придивлятися до нього ще у 2019 році, коли президентом України став Володимир Зеленський. Галкін пояснює це тим, що вони почали бачити в ньому загрозу - мовляв якщо топовий комік однієї країни зміг з артистів вибитися в політики вищого рангу, то і свої можуть становити загрозу нинішній владі.

Таку думку він висловив у своєму відеоблозі "Максим Галкін. Без цензури": "Вони що мені пред'явили? Що я нібито отримував гроші з України за те, що займаюся політичною діяльністю. По-перше, я не знав, що займаюся політичною діяльністю. Я так само, як і багато хто, виступив проти війни. Це нормальний стан. Чому вони до мене так прикопалися? А я вам розповім! Вони до мене давно прикопалися – як тільки Зеленський став президентом, вони стали на мене зовсім по-іншому дивитися".

Комік також підкреслив всю абсурдність звинувачень на свою адресу - він бажає миру і благополуччя України не в очікуванні нагороди від українських спецлужб, а тому що вважає це правильним.

"Вони вважають, що я отримував гроші за свою антивоєнну позицію. Тобто те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою і незалежною – це тільки за гроші можна таке хотіти?" - розмірковує Галкін.

Нагадуємо, у вересні стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахування її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.

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