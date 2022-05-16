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"Євробачення-2023 буде в Україні 100%": міністр культури Ткаченко про підготовку до конкурсу

16 травня 2022, 16:31

Він впевнений - ми маємо вдосталь сил і досвіду, щоб реалізувати своє право країни-переможця.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Євробачення-2023 буде стовідсотково відбуватися в Україні / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні, долучати спеціалістів різних галузей та розповідати історії земляків, яким вдалось врятуватись від бойових дій.

В суботу Україна стала переможницею Євробачення-2022. Нашу країну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. За правилами конкурсу, країна-переможниця отримує право на проведення Євробачення наступного року.

Проте у мережі відбуваються дискусії, наскільки можливо цю організацію реалізувати під час війни та у якому місті України проведуть конкурс. Ексклюзивно до ефіру Сніданку з 1+1 долучився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він розповів, що наша країна вже не вперше прийматиме конкурс, тому багато нюансів організації будуть враховані.

"Головне – у нас є досвід проведення двох конкурсів Євробачення. Тому організувати наступне для нас не буде проблемою. Як відповідають керівники Євробачення на питання де буде наступний конкурс: "Видихніть і святкуйте перемогу". Я думаю, ми зробимо все, щоб майбутнє Євробачення відбулось в Україні", - прокоментував Ткаченко.

На інформацію про те, що вже свою заяву підстрахувати Україну в організації конкурсу висловили Швеція та Іспанія, Ткаченко відповів категорично: "Фінансовану допомогу ми приймаємо, але проводити Євробачення будемо в Україні, 100%".

Окрім того, він наголосив, що після перемоги Kalush Orchestra йому з вітаннями написали два міністри культури інших країн, які вже запропонували фінансову допомогу в організації музичного конкурсу.

У фіналі за глядацьким голосуванням Україна отримала максимальну оцінку 12 балів від 28 країн-учасниць із 40. За словами міністра культури, цей результат демонструє, що Україну бачать в Європі.

"Коли обговорюється наразі питання про кандидатство у члени ЄС, то це відбувається не тільки через політичні рішення. Вони бачать соціологічні опитування, що люди, їхні виборці, підтримують європейський вибір України. Тому зрозуміло, що під час війни вони хочуть продемонструвати свою підтримку і телеголосуванням", - зазначив Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Євробачення-2023 буде стовідсотково відбуватися в Україні / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Ризикуючи дискваліфікацією на шоу, переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra, сказали ту саму заповітну фразу на підтримку Азову та Маріуполя, яка змусила мільйони європейців активно гуглити та дізнаватись деталі війни в Україні. Самі азовці зізнаються, що чекали підтримки від гурту і коли її почули – видихнули з полегшенням.

Про це Сніданку з 1+1 розповів боєць полку та командир пресслужби "Азова" Дмитро Козацький. Він дав ексклюзивне інтерв’ю кореспондентці Наталці Щуки з блокадного заводу "Азовсталь". Дмитро - автор тих 10 фото поранених побратимів із польового шпиталю на заводі, які облетіли весь світ.

За словами Дмитра, роблячи ці фото, він очікував від бійців побачити зовсім інші емоції.

"Очікував побачити в очах біль, слабкість. Але, попри все, я побачив в них силу, силу триматися, посміхатися. Вони жартують між собою, навіть щодо поранення. Це доволі специфічний гумор у військових", - зізнався Козацький.

Зараз Дмитро вже понад 80 днів разом з іншими захисниками Маріуполя тримає оборону на заводі "Азовсталь". Щодня росіяни обстрілюють наших захисників з повітря, моря та землі. Вони тримаються та радіють кожній позитивній новині, проте зазнають втрат.

"Найстрашніше – це втрата побратимів. Це певна втрата надії, бо ти розумієш, що це твої друзі, з якими доволі довгий час ти був пліч-о-пліч. З якими вчора спілкувався, та навіть годину потому – а зараз їх все, немає", - зазначив боєць.

Наразі бійці тримають оборону у нелюдських умовах, без питної води, є лише технічна. Також закінчується їжа. За словами Дмитра, часто бувають дуже елементарні бажання, наприклад – шматочок чорного хліба. При цьому бійці радіють, що на "Великій Землі", як між собою вони називають Україну, це бажання здійснити легко.

Найсильнішу моральну підтримку для бійців намагаються дати їхні мами. Мама Дмитра Ірина по можливості завжди на зв’язку з сином, не дає собі розклеїтись, адже весь час підтримує його морально. Говорить, що декілька разів переписує СМС для Дмитра, оскільки не хоче хоч одним словом дати своїй дитині навіть краплю безнадії.

Гарнізон "Маріуполь" в оточенні та чекає на процедуру "екстракшн" - виведення до третьої країни. Наші бійці та їхні матері вірять, що це можливо.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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