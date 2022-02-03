Діва-воїтелька або золота рибка: Тіна Кунакі знялася для обкладинки українського глянцю

Тіна Кунакі з'явилася на обкладинці лютневого номера ELLE Ukraine / instagram.com/tinakunakey

Український глянець вийшов на абсолютно новий рівень високої моди. Задля обкладинки лютневого номера ELLE Ukraine позувала французька модель зі світовим ім'ям Тіна Кунаки.

Одна з найкрасивіших дівчат сучасності позувала знаменитій Еллен фон Унверт - відомому фотографу, яка створювала портрети для таких зірок як Ріанна, Кейт Мосс, Вікторія Бекхем, Моніка Беллуччі, Наомі Кемпбелл та ін.

Для обкладинки ELLE Ukraine для Тіни Кунаки створили два абсолютно різних образи, в які, втім, модель вжилася дуже органічно.

На першому з них Кунакі постала в образі Діви-воїтельки - в чорному "кольчужному" капюшоні з блискучих каменів, корсеті без бретелей з вишивкою і газовій накидці, якою модель розмахувала, ніби прапором.

Наряд на другому фото нагадує чи то апельсиновий льодяник, чи то золоту рибку. У кадрі Кунакі позує в профіль, повернувши голову до камери. Її обличчя частково прикрите плісировкою на рукавах сукні, яка нагадує плавець чарівної рибки.

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