"Боюся бути такою ж, як ти": донька Агутіна звернулася до батька

Дочка Леоніда Агутіна видала дивну заяву, вітаючи батька з ювілеєм.

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Дочка Агутіна і Варум Ліза живе в США / Колаж Главред, фото Instagram/agutinleonid, Bruvvy

Дочка російського співака Леоніда Агутіна, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, зробила неоднозначну заяву.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, дочка Агутіна і Варум Ліза своєрідно привітала батька з 50-ти річчям. У мережі, однією з останніх, вона вирішила залишити привітання для батька англійською мовою.

За її словами, вона щодня змагається зі своїм батьком. "Хочу зробити те, що ти не можеш. Хочу дізнатися більше, чути голосніше. Хочу відчувати все. Одночасно пишаюся і боюся бути схожою на тебе", - привітала донька артиста.

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Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу

Єлизавета-Марія вже багато років живе у США. Тут вона закінчила школу. З дитинства дівчина захоплюється творчістю, зокрема музикою. Зі своїм гуртом Bruvvy вона виступала на американському телебаченні.

Леонід Агутін і Анжеліка Варум одружилися 2000 року. До цього вони кілька років зустрічалися. У 1999 році у пари народилася дочка Ліза.

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Нагадаємо, раніше Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

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