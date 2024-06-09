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Ані Лорак захейтили за жорстку ретуш знімка доньки - який вигляд має дівчинка

Анна Підгорна
9 червня 2024, 21:45
827
Дочка Лорак і Налчаджиоглу Софія у свої 13 років має вигляд, як мама в 45.
Ані Лорак, Софія Налчаджиоглу
Донька Ані Лорак - як зараз виглядає Софія Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

45-річна Ані Лорак потрапила в новий скандал - співачку, яка стала ледве впізнаваною на нових знімках, стали підозрювати в тому, що в свою секту тотального фотошопу й уколів краси вона втягнула і свою єдину доньку.

Сьогодні Софії Налчаджиоглу виповнилося 13 років. Її зіркова мама вирішила у своєму блозі в Instagram привітати підлітка, але потрапила в незручну ситуацію.

Вона опублікувала фото Соні, на якому дівчинка виглядає надто дорослою. У коментарях вибухнула суперечка: це Лорак так відретушувала знімок, або ж на 13-річчя подарувала доньці б'юті-перетворення та ін'єкції філерів.

відео дня

Багатьох насторожило, що Софія різко змінилася всього за півроку - на початку грудня у своєму блозі підліток публікував своє фото, на якому вона має зовсім інший вигляд. Через це в Мережі виникла суперечка, яким чином Ані Лорак "допомогла" доньці так змінитися за лічені місяці. "Фотошопу багато, вона так не виглядає", "Не зрозуміла, місяць тому не була вона такою", "Нафотошопила до угару!", "Відфільтрували конкретно", - лаються підписники співачки.

Варто зазначити, що відверто гнівні та негативні коментарі співачка ретельно видаляє.

Ані Лорак, Софія Налчаджиоглу
Софія Налчаджиоглу в грудні (на фото зліва) і зараз (на фото праворуч) / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchiks.off

Ані Лорак - останні новини:

Раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

Також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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