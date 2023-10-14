Олександр Усик стане батьком вчетверте: фото потрапило в мережу

Український боксер, володар титулу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик незабаром стане батьком четвертий раз.
Промоутер Олександр Красюк підтвердив інформацію виданню "Обозреватель", що дружина боксера Катерина Усик вагітна.
Це буде четверта дитина пари, яка вже багато років живе разом.
Олександр Усик познайомився зі своєю дружиною ще в школі, а в 2009 році, пара одружилася. Наймолодша дитина (Михайло) у Усика народилася в 2015-му році, до нього пара стала батьками Єлизавети, яка народилася в 2010-му і Кирила, який народився в 2013-му.
Новина стала відома завдяки хрестинам дитини Дениса Берінчика. На відео, яке виклав в Instagram один з гостей, чітко видно вагітний живіт 35-річної Катерини.
Нагадаємо, переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка начебто нещодавно оголосила про те, що вагітна вдруге, поділилася фото новонародженої доньки.
Раніше також російська пропагандистка, яка вважає себе лібералкою Ксенія Собчак прокоментувала чутки про свою другу вагітність.
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