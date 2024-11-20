Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Дочка Орбакайте Клавдія показалася в нічному місті в шикарній формі.

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Крістіна Орбакайте мовчить про війну/ колаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

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Який зараз вигляд має донька Орбакайте

Чим вона займається

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно відмовилася від корпоративів у країні-окупанті РФ, показала свою дорослу доньку Клавдію.

На своїй сторінці в Instagram російська співачка поділилася відео про те, як сильно подорослішала її донька і з дитини перетворилася на красиву дівчину.

відео дня

На відео, Клава грає з м'ячем на майданчику. Вона одягнена в чорні лосини, які підкреслюють довжину ніг дівчинки. До слова, вона все більше стає схожою на свою зіркову маму.

Який вигляд має донька Орбакайте / Скріншот Instagram/ orbakaite_k

Крістіна Орбакайте - останні новини по темі

Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Крістіна Орбакайте звернулася до ізраїльтян і запросила їх на свої концерти. Мінімальна ціна квитка - 229 нових ізраїльських шекелів, а максимальна - 459 шекелів, і більшість квитків відразу ж розкупили шанувальники Орбакайте.

А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.

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У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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