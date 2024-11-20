Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Коротко:
- Який зараз вигляд має донька Орбакайте
- Чим вона займається
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно відмовилася від корпоративів у країні-окупанті РФ, показала свою дорослу доньку Клавдію.
На своїй сторінці в Instagram російська співачка поділилася відео про те, як сильно подорослішала її донька і з дитини перетворилася на красиву дівчину.
На відео, Клава грає з м'ячем на майданчику. Вона одягнена в чорні лосини, які підкреслюють довжину ніг дівчинки. До слова, вона все більше стає схожою на свою зіркову маму.
Крістіна Орбакайте - останні новини по темі
Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Крістіна Орбакайте звернулася до ізраїльтян і запросила їх на свої концерти. Мінімальна ціна квитка - 229 нових ізраїльських шекелів, а максимальна - 459 шекелів, і більшість квитків відразу ж розкупили шанувальники Орбакайте.
А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.
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Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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