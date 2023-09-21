Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував УАФ за расистську поведінку вболівальників під час матчів кваліфікації Євро-2024.

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Збірна України з футболу / Фото: прес-служби УАФ

УАФ отримала штраф у розмірі 20 000 євро через дії вболівальників на футбольних іграх з Англією та Італією. Додаткові санкції включали штрафи в розмірі 5 тисяч євро за використання піротехніки і 8 тисяч євро за блокування громадських проходів, згідно з повідомленням УЄФА.

"Оштрафувати Українську асоціацію футболу на 20 тисяч євро, розпорядитися про часткове закриття стадіону УАФ під час наступного поєдинку змагань під егідою УЄФА", - вказано у рішенні УЄФА.

Крім цього, домашній матч збірної України проти Північної Македонії буде проведено з частково закритими секторами, де не менше 5000 місць будуть недоступними для уболівальників. УАФ також не зможе продавати квитки українським вболівальникам на наступний виїзний матч проти Мальти.

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14 жовтня наші футболісти вийдуть на поле стадіону "epet Arena" в Празі, де зійдуться у поєдинку проти Північної Македонії. А 17 жовтня відбудеться матч проти Мальти.

Покарання для інших країн

Українська асоціація футболу не єдина отримав санкції від УЄФА у зв'язку з різними порушеннями під час вересневих матчів кваліфікації на чемпіонат Європи. Наприклад, Румунія була оштрафована на 52 тисячі євро та зобов'язана провести наступний домашній матч з порожніми трибунами. Албанія теж отримала штраф у розмірі 44 тисяч євро, а Польща була покарана на 20 тисяч євро.

Нагадаємо, збірна України вразила своїх прихильників відмінним результатом у матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2024. Матч, який відбувся на стадіоні "Тоше Проескі" у Скоп'є проти команди Північної Македонії, завершився з рахунком 2:3 на користь збірної України.

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