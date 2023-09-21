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Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

Марія Тупік
21 вересня 2023, 14:41 оновлено 21 вересня, 14:41
Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував УАФ за расистську поведінку вболівальників під час матчів кваліфікації Євро-2024.
Збірна України з футболу. футбол, Украина
Збірна України з футболу / Фото: прес-служби УАФ

УАФ отримала штраф у розмірі 20 000 євро через дії вболівальників на футбольних іграх з Англією та Італією. Додаткові санкції включали штрафи в розмірі 5 тисяч євро за використання піротехніки і 8 тисяч євро за блокування громадських проходів, згідно з повідомленням УЄФА.

"Оштрафувати Українську асоціацію футболу на 20 тисяч євро, розпорядитися про часткове закриття стадіону УАФ під час наступного поєдинку змагань під егідою УЄФА", - вказано у рішенні УЄФА.

Крім цього, домашній матч збірної України проти Північної Македонії буде проведено з частково закритими секторами, де не менше 5000 місць будуть недоступними для уболівальників. УАФ також не зможе продавати квитки українським вболівальникам на наступний виїзний матч проти Мальти.

відео дня

14 жовтня наші футболісти вийдуть на поле стадіону "epet Arena" в Празі, де зійдуться у поєдинку проти Північної Македонії. А 17 жовтня відбудеться матч проти Мальти.

Покарання для інших країн

Українська асоціація футболу не єдина отримав санкції від УЄФА у зв'язку з різними порушеннями під час вересневих матчів кваліфікації на чемпіонат Європи. Наприклад, Румунія була оштрафована на 52 тисячі євро та зобов'язана провести наступний домашній матч з порожніми трибунами. Албанія теж отримала штраф у розмірі 44 тисяч євро, а Польща була покарана на 20 тисяч євро.

Нагадаємо, збірна України вразила своїх прихильників відмінним результатом у матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2024. Матч, який відбувся на стадіоні "Тоше Проескі" у Скоп'є проти команди Північної Македонії, завершився з рахунком 2:3 на користь збірної України.

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