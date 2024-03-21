Євро-2024 плей-офф: Україна мінімально обіграла Боснію і пройшла далі

Україна у в'язкому, спітнілому і виснажливому матчі мінімально обіграла в гостях Боснію і Герцеговину і пройшла далі в плей-офф за право грати на Євро-2024.

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Україна мінімально обіграла Боснію / колаж Главред, фото УАФ і скріншот із відео

Боснія і Герцеговина - Україна звіт про матч

Стартові склади команд виглядали так:

Боснія і Герцеговина: Шехіч - Ахмедходжіч, Хаджікадуніч, Колашинац - Дедіч, Цімірот, Хайрадінович, Крунич, Газібеговіч - Джеко, Деміровіч. Запасні: Васіль, Піріч, Чівіч, Башіч, Превляк, П'яніч, Варешановіч, Табаковіч, Рахмановіч, Гусейнбашіч, Ковачевіч, Муякіч.

Україна: Лунін - Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Бражко, Зінченко - Зубков, Судаков, Мудрик - Довбик. Запасні: Бущан, Трубін, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновський, Яремчук, Бондар, Ванат, Гуцуляк, Тимчик.

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Подачу з правого флангу від Крунича зі стандарту Хаджикадунич невдало обробив і пробив головою - м'яч пройшов повз дальню штангу воріт Луніна.

Потім подачу з лівого флангу від Миколенка на дальній забрав Шехіч. Конопля із зони перед штрафним майданчиком пробив на трибуни. Надто багато нервів і фолів.

Під кінець першого тайму, на 43-й хвилині Колашинац ривком на лівий фланг штрафного завадив Джеко завершити стінку, яку сам для себе й готував.

Другий тайм спочатку практично не відрізнявся від першого. Але боснійці, посидівши півтора десятка хвилин в обороні - чекали на момент для контратаки (і таки його дочекалися). На 57-й хвилині Дедич прострілив із правого флангу штрафного у воротарський, де Хаджикадуніч підставив ногу - 1:0 . (УЄФА, щоправда, записало автогол на нашого захисника Матвієнка).

Наступні півгодини знову пройшли в боротьбі - і безрезультатній, що ознаменувалася хіба парою жовтих карток.

Наставник нашої збірної Сергій Ребров наважився посилити атаку - і замінив опорника Брожка на форварда Яремчука. І той повівся як справжній "джокер". На 85-й хвилині спіймав піймав зловив на ногу простріл Коноплі з правого флангу в штрафному майданчику і більярдним ударом увігнав м'яч у сітку - 1:1.

Українці в пориві азарту знову кинулися атакувати. Той самий Яремчук буквально за хвилини проявив себе як асистент і з лівого флангу подав у воротарський прямо на маківку Добвіка - 1:2.

Суддя додав аж цілих вісім хвилин до основного часу матчу.

Матч відбудеться 26 березня (вівторок), початок - о 21:45 за київським часом у польському Вроцлаві. Україна зіграє проти Ісландії, яка обіграла Ізраїль - 1:4.

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