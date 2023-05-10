Повернення Олега Винника та нові прогнози Буданова: що покаже Вечірній Квартал у нових випусках

Суботній заряд гарного настрою для поціновувачів якісного гумору забезпечено.

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Премʼєра нових випусків Вечірнього Кварталу / Прес-служба

13 та 20 травня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться премʼєра нових випусків Вечірнього Кварталу. Гумор - теж зброя, тому актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу обʼєдналися, щоб позитивних емоцій було більше. У нових благодійних концертах гумористи покажуть номери на найактуальніші теми.

"Навіть у цей непростий час гумор заряджає, надихає, і без нього ніяк, тому що це частина нашого ДНК і ніхто не вирве його з наших сердець. Так що сміємось, отже перемагаємо", - говорить актор Вечірнього Кварталу Юрій Ткач.

У нових випусках гумористичної програми глядачі побачать Олександра Пікалова у ролі Віктора Януковича. Цього разу колишній президент-втікач здаватиме іспит… на знання української мови та історії.

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Також на сцені Вечірнього Кварталу зʼявиться Олег Винник, але у виконанні Степана Казаніна. Не перший місяць світські медіа намагаються зʼясувати, де ж зараз співак. Ось "кварталівці" вирішили пофантазувати і зробили гумористичну мініатюру про те, як одна з "вовчиць", яку зіграла Тетяна Песик, раптом зустріла свого кумира. Як пройшла така неочікуванна зустріч, глядачі дізнаються у нових випусках Вечірнього Кварталу. А Юрій Великий в образі Кирила Буданова уявить, як очільник ГУР святкуватиме… поминки.

Не обійдеться і без музичних номерів. Акторки Жіночого Кварталу презентують свою версію "Парової машини", а також виконують зворушливу пісню-присвяту захисникам та захисницям.

Крім того, серед музичних номерів глядачі побачать виступ одного з найпопулярніших українських виконавців Артема Пивоварова з піснею "Там у тополі". Chico & Qatoshi запалять зал хітом "Ластівки". Тіна Кароль вперше на сцені виконає пісню "Мед". Зірка Голосу країни Tayanna заспіває зворушливу пісню "Хлопче".

Традиційно квитки на концерт не продавались. Серед глядачів - військові, прикордонники, переселенці. З моменту повномасштабного російського вторгнення актори та акторки Студії Квартал 95 не залишались осторонь і щодня допомагають Україні, здійснюючи волонтерську діяльність, дають благодійні концерти, виступаючи у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах.

Налаштовуйтесь на позитивний настрій і не пропустіть нові випуски Вечірнього Кварталу 13 та 20 травня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.