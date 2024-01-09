Повернення улюбленого реаліті-шоу: 1+1 Україна оголосив кастинг на новий сезон "Міняю жінку"

Багато сезонів глядачі з цікавістю спостерігали за пригодами сміливих сімей, які готові випробувати свої стосунки на міцність.

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Новий сезон Міняю жінку на 1+1 / Прес-служба

Незабаром на 1+1 Україна відбудеться премʼєра нового сезону легендарного сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку" - проєкту, який дає можливість переосмислити та покращити стосунки у родині. Телеканал 1+1 Україна розпочав пошуки учасників нового сезону "Міняю жінку".

Для участі у новому сезоні розшукуються сучасні сімʼї з дітьми, які в цей нелегкий для України час не втрачають оптимізму, мають унікальні родинні захоплення і принципи та хочуть поділитися цим з іншими. Якщо вам завжди було цікаво, як живуть інші родини, і ви готові взяти участь у захоплюючому експерименті для поліпшення ваших власних сімейних стосунків, то це запрошення саме для вас. Зануртеся в цю сміливу пригоду та спробуйте обмінятися родинами на цілий тиждень. Це може докорінно змінити ваш побут, стосунки з дітьми і навіть роботу. Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, за правилами реаліті-шоу щотижня двоє жінок мінятимуться сімʼями. Спершу вони повинні дотримуватися тих самих правил і способу життя дружини, з якою вони помінялися - піклуватися про дітей, домашні справи, дозвілля, кар’єру. Після цього кожна з жінок може впроваджувати у своїх нових родинах власні правила. Наприкінці обміну дві пари зустрічаються, щоб обговорити те, чому вони навчилися, і поділитися тим, як новий досвід може вплинути на їхні життя в майбутньому.

"Міняю жінку" - це адаптація британського формату Wife Swap, який завоював популярність у 20 країнах світу. Українська версія шоу вже здобула успіх і нараховує 15 сезонів, ставши одним з найтриваліших реаліті-шоу на вітчизняному телебаченні. Цей проєкт висвітлює проблеми, які залишалися непоміченими в щоденній метушні. Він показує різноманітні сімейні моделі і піднімає важливі для кожної сімʼї питання, щоб глядач знайшов для себе відповідь, що краще для його родини.

Заповнюйте анкету на сайті 1+1 та не пропустіть новини про новий сезон "Міняю жінку" на 1+1 Україна.

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