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Традиційне гуцульське весілля та "червона кнопка": прем’єра "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

Анна Підгорна
22 серпня 2023, 16:42 оновлено 22 серпня, 16:43
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У День Незалежності на 1+1 Україна покажуть випуски улюбленого тревел-шоу, відзняті до 24 лютого 2022 року.
Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

24 серпня об 11:00, у День Незалежності, на 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра третього сезону проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", знятого ще до 24 лютого 2022 року. Телеглядачі побачать одразу дев’ять нових випусків про туристичні місця України, якими їх зафільмувала знімальна група ще в 2021 році.

"Як і завжди, головні герої програми – прості українці. Щирі, дуже гостинні та сміливі люди, про яких сьогодні знає увесь світ. Після перемоги ми обов’язково відбудуємо усе те, що було зруйновано та зробимо наші туристичні маршрути ще кращими. Такими, що туристи з усього світу мріятимуть приїхати на відпочинок саме до України", – розповів Дмитро Комаров напередодні прем’єри свого авторського проєкту.

В нових випусках журналіст і телеведучий Дмитро Комаров в своєму авторському стилі розповість про туристичні багатства Полісся, Карпат, Дніпропетровщини, Херсонщини, Київщини та інших регіонів нашої країни. Йому вдалося знайти та інакше подивитись на ті особливі місця та маршрути, які відрізняють цей регіон поміж інших. Саме такі особливості і роблять нашу країну унікальною та різноманітною.

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В Карпатах це гуцульські традиції. Під час зйомок Дмитро Комаров побував на яскравому сільському весіллі за традиціями прадідів, які не змінювались вже сотні років.

На Поліссі – це дивовижна та недоторкана природа, яку можна порівняти хіба з непрохідними джунглями Амазонки. Частину цього регіону місцеві називають "загубленим світом" та "краєм тисячі річок і непрохідних боліт" - настільки складно туди дістатись. На Поліссі Дмитро Комаров вирушив в екстремальну експедицію по найбільш важкодоступних локаціях України, які він в своєму особливому стилі покаже у нових випусках.

Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Багатство Сходу України – це корисні копалини. В репортажі з міста Кривий Ріг Дмитро Комаров покаже, як добувають залізну руду, за обсягами покладів якої Україна є світовим лідером.

Окрім того, ще до повномасштабного вторгнення телеведучий підготував особливий репортаж – про ядерну зброю, яка дісталась Україні після розпаду Радянського Союзу. До 1994 року в нашій державі був такий запас боєголовок, який, можливо, міг би змінити хід історії. Як і де вони зберігались, де саме в Україні була "червона кнопка", що могла знищити півсвіту? Подробиці, які тепер отримали нове значення, глядачі побачать в одному з прем’єрних випусків.

Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
Новий сезон проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Дивіться прем’єру третього сезону проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 24 серпня на 1+1 Україна об 11:00.

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