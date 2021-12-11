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"Сон на вуликах", Мертві бджоли на сніданок і ситро з дитинства: унікальні пам'ятки Карпат у фінальному випуску Мандруй Україною

11 грудня 2021, 08:30

Дмитро Комаров випробує на собі екзотичні оздоровчі процедури і спробує ситро з 50-х.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - фінальний випуск / Пресслужба

Вже цієї неділі, 12 грудня, о 17.30 на каналі 1+1 глядачі побачать завершальний випуск другого сезону Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. У ньому телеведучий спробує на собі екстремальні оздоровчі процедури за допомогою бджіл та зустрінеться із власником унікального ретро-кіоску, в якому продають напої "з дитинства".

На околицях Верховини команда проекту вирушить на пасіку, в гості до досвідченого бджоляра Петра Хім'яка. Тут бджіл використовують не тільки для отримання меду, а й в оздоровчих цілях. Такі процедури називають апітерапією.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - фінальний випуск / Пресслужба

"Яких тільки у світі не існує спа-салонів та клінік із процедурами. В Ізраїлі, наприклад, можна випробувати на собі масаж зміями, у Чехії – прийняти теплу пивну ванну, а у Фінляндії – навіть на кілька хвилин зануритися у морозильник та побути за температури мінус 110 градусів. Екзотичні спа-процедури є і в нас у рідних Карпатах", – поділився Дмитро.

Один із видів апітерапії – лікування укусами бджіл. Послідовники альтернативної медицини вірять, що бджолина отрута має особливі цілющі властивості – зміцнює імунітет і навіть лікує хвороби. Вже під час прогулянки на пасіці Дмитро Комаров отримає "позаплановий сеанс" такої терапії та дізнається, наскільки агресивною може бути карпатка – особлива місцева порода бджіл.

Телеведучий тимчасово стане бджолярем, щоб розібратися глибше в цій справі та дізнатися про тонкощі цієї професії.

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Пан Петро також запросить Дмитра на сеанс аероапітерапії – справжнього "бджолиного релаксу", також відомого як "сон на вуликах". На кілька годин телеведучий порине в сон на лежанках, під якими вбудовані вулики з десятками тисяч бджіл. Вважається, що їхнє дзижчання створює вібрацію, яка сприятливо впливає на організм людини – заспокоює, допомагає розслабитися та оздоровлює в цілому. Який ефект відчув Дмитро Комаров від цієї процедури, глядачі дізнаються у новому випуску програми.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - фінальний випуск / Пресслужба

Після незвичайного лікування мандрівника очікує не менш екзотичний сніданок, скуштувати який можна лише у наших Карпатах. Це мертві бджоли, фірмова настойка пана Петра на основі карпаток та соління, политі медом.

Також у новому випуску команда Мандруй Україною побуває у легендарному місці Верховини – ретро-кіоску, де продають газовану воду і справжнє ситро зі "смаком дитинства".

"Коли я спробував цю газировку, мене ніби машиною часу повернуло в дитинство, коли прямо на вулиці можна було підійти до автомата, і купити склянку чистої газировки, або воду з сиропом. Зараз це єдиний ретро-кіоск у своєму роді. Завдяки Івану Васильовичу можна і сьогодні спробувати напої, зроблені за технологіями минулого століття", – розповів Дмитро.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - фінальний випуск / Пресслужба

Хазяїн кіоску, Іван Васильович Пітеляк – легенда цього краю. З 1953 року він продає мінеральну воду та ситро і за цей час його бізнес уже став справжньою пам'яткою та символом Верховини. Протягом понад півстоліття Іван Васильович щоранку долав декілька кілометрів, щоб набрати джерельної води з колодязя високо в горах і доставити її на візку до свого знаменитого кіоску. Сьогодні йому 86 років, і ось уже три покоління Верховини купують у нього газовану солодку воду.

Дмитро ненадовго побуває в ролі продавця освіжаючих напоїв і дізнається про всі особливості роботи в раритетному кіоску.

Які на смак мертві бджоли і як виглядає ретро-кіоск, який, наче машина часу, переносить у минуле, дивіться 12 грудня о 17.30 на 1+1 у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим.

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