УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Світ навиворіт. Україна - 5 випуск: Комаров покаже відновлення енергетичної інфраструктури та вітрову електростанція зсередини

Анна Підгорна
14 грудня 2023, 17:24
Дмитро Комаров ексклюзивно покаже залаштунки енергетичної системи України та побуває на першій вітровій електростанції, збудованій під час війни.
Світ навиворіт. Україна - 5 випуск
Світ навиворіт. Україна - 5 випуск / Колаж: Главред, фото: Прес-служба

На 1+1 Україна продовжується прем’єра сезону Світу навиворіт про Україну. Вже цієї п’ятниці, 15 грудня, о 20:30 вийде новий випуск, у якому покажуть репортаж Дмитра Комарова про роботу українських енергетиків на Донеччині під час війни та відкриють залаштунки енергосистеми України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія масово атакує енергетичну інфраструктуру України. Кожен українець відчув на собі наслідки цього минулої зими: відсутність води, світла і тепла. Але як влаштована енергетична система України? Як енергетики повертають світло і тепло в будинки українців?

У своєму репортажі Дмитро Комаров покаже зсередини роботу енергетиків і дізнається те, що зазвичай залишається за кадром. Журналіст поспілкується з людьми, які до останнього підтримували енергопостачання в Бахмуті, а сьогодні щодня ризикують життям, відновлюючи пункти розподілу електроенергії після влучать ворожих снарядів на Донеччині.

відео дня

"Ми не звертаємо уваги, коли натискаємо на вимикач світла вдома доти, доки воно є. Я вважаю, що кожен українець, повинен пам’ятати про те, що в цю секунду на сотнях об’єктів ідуть ремонтні роботи, незважаючи на сніг і мороз. За кожною лампочкою, що вмикається, стоїть величезна і самовіддана робота енергетиків, а також великі ризики. Ми маємо пам’ятати про це і бути вдячними", - сказав Дмитро Комаров.

Якою ціною енергетикам вдалося втримати енергосистему України минулої зими? Як вони працюють сьогодні? Який шлях проходить вугілля перш, ніж перетворюється на світло чи тепло в домівках? Все це – в новому випуску.

Попри війну українці продовжують робити масштабні проєкти. Дмитро Комаров побуває на першій в Україні вітроелектростанції, яка будується під час війни. Він не тільки дізнається, як розвивається зелена енергетика країни, але і побуває всередині та на самій верхівці 125-метрового вітряка. Ці кадри можна буде побачити тільки у Світі навиворіт.

Світ навиворіт. Україна - 5 випуск
Світ навиворіт. Україна - 5 випуск / Прес-служба

Не пропустіть історії про сильних та незламних духом українців, які не перестають боротись вже цієї пʼятниці, 15 грудня, о 20:30 на 1+1 Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Світ навиворіт Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Піднімали F-16 і оголосили тривогу: в Румунії впав російський безпілотник

Піднімали F-16 і оголосили тривогу: в Румунії впав російський безпілотник

16:47 Україна
Росіяни атакували Україну ракетами: у Києві та кількох областях прогриміли вибухи

Росіяни атакували Україну ракетами: у Києві та кількох областях прогриміли вибухи

15:57 Україна
Допомога Україні від Заходу у 2024 році буде рівнозначною бюджету РФ на оборону - Клочок

Допомога Україні від Заходу у 2024 році буде рівнозначною бюджету РФ на оборону - Клочок

14:35 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

17:53

Останні атаки Росії - це щось новеньке: експерт пояснив тактику Міг-31К

17:50

ЄС досяг "широкої згоди" по бюджету та обговорює членство України - The Guardian

17:48

Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна: які причини

17:47

"Тавр". Чвари у вищому керівництві країни підривають бойовий дух арміїВідеоблоги

17:30

Meest China запустила доставку з корейських маркетплейсів новости компании

Гороскоп на 2024 рік від Влада Росса: які подарунки і неприємності принесе рік ДраконаГороскоп на 2024 рік від Влада Росса: які подарунки і неприємності принесе рік Дракона
17:24

Світ навиворіт. Україна - 5 випуск: Комаров покаже відновлення енергетичної інфраструктури та вітрову електростанція зсередини

17:19

Обманув під час "прямої лінії": в ГУР прокоментували ключову заяву Путіна

17:17

В Україні з'явиться держстандарт соціально-психологічної реабілітації ігроманів

17:11

Послаблення підтримки України Заходом посилює шанси Путіна на перемогу - NYT

Реклама
17:05

Всього 2 інгредієнта змінять салат Оселедець під шубою назавжди: такий рецепт абсолютна новинкаВідео

16:55

Війну в Україні можна виграти впродовж трьох років - міністр оборони Естонії

16:47

Піднімали F-16 і оголосили тривогу: в Румунії впав російський безпілотник

16:46

На спорті, на стилі: мільярдер Безос вигуляв свою "перекачану" наречену

16:25

"Вирішить долю України одна деталь": названо рік, коли війна в Україні закінчиться - прогнозВідео

16:24

Путін "вимагає" захопити два міста України: названі терміни

16:17

Ви смажили сосиски неправильно: кухар розповів про 3 поширені помилки

16:16

"Перспектив немає": росіяни не можуть захопити Авдіївку - Маломуж

16:15

Гороскоп на 2024 рік: для 4 знаків зодіаку, він стане справжнім випробуванням

16:03

Буйство діпфейка: у Путіна запитав про його двійників штучний "Путін"

16:00

"Я прошу Вас про одне - не зраджуйте народ України": Зеленський звернувся до ЄС

Реклама
15:57

Росіяни атакували Україну ракетами: у Києві та кількох областях прогриміли вибухи

15:35

Шойгу призначив командувача крейсера Москва, який рік тому потопили ЗСУ - ГУР

15:34

"Не буде кінцем світу": Данілов прокоментував позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС

15:32

"Примітивний і невдалий крок": у ГУР прокоментували оголошення Буданова в розшук

15:28

Арестович пустився берега: похвалив Путіна і спробував принизити українців

15:20

Як випрати кросівки в машинці, щоб не зіпсувати: прості поради

15:10

Треба вгадати тварину за 5 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших

15:09

Молода дружина Віктора Павліка висловилася про невисокий зріст чоловіка

15:03

У НБУ пояснили, чому курс долара знову почав відлітати

14:58

Погані новини для росіян: боєць ЗСУ прокоментував звільнення терикону в Горлівці

14:56

"Виграли битву за Чорне море": Кулеба розкрив успіхи ЗСУ під час контрнаступу

14:35

Допомога Україні від Заходу у 2024 році буде рівнозначною бюджету РФ на оборону - КлочокЕксклюзив

14:34

Лукашенко станцював під дудку Путіна і заклянчив у України перемовини

14:31

"Мене дратують російські пісні": Зібров жорстко накинувся на молодь

14:29

В Україні зросла кількість тих, хто готовий відмовитися від територій - опитування КМІС

13:57

Путін цинічно назвав війну в Україні "громадянською" та згадав про "братні народи"

13:52

Колишня Венсана Касселя показала сміливе фото в ліжку

13:51

Що подарувати дружині на Новий Рік 2024: кохана буде в захваті

13:50

Коли садити ранню картоплю в Україні: відповіді здивують навіть досвідчених аграріївВідео

13:40

США вичерпали бюджет допомоги Україні: у Байдена сказали, скільки залишилося грошей

Реклама
13:39

Конгрес США не погодив допомогу Україні на 61 млрд доларів та пішов на канікули

13:30

Допомогу продовжать: які категорії ВПО зможуть отримати виплати у 2024 році

13:00

Російські десантники потрапили у пастку ЗСУ: у розвідці розкрили величезні втрати росіян

12:50

Лілія Ребрик розповіла, де збирається народжувати

12:27

Орбан уперся в питанні України, в ЄС ним "ситі по горло"

12:24

Місячний календар 15 грудня 2023: дуже сильна енергетика дня може викликати неприємні наслідки

12:18

Як павуки в банці: Кіркоров судиться з путіністкою Успенською за 12 мільйонів

12:13

"РФ знищила 747 танків і 2,3 тис. бронемашин": Путін вибухнув дикою пропагандою

11:57

Хоч ненафарбована, хоч нафарбована: Ксенія Мішина показала себе до і після макіяжуВідео

11:54

Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти