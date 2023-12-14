Світ навиворіт. Україна - 5 випуск: Комаров покаже відновлення енергетичної інфраструктури та вітрову електростанція зсередини

Дмитро Комаров ексклюзивно покаже залаштунки енергетичної системи України та побуває на першій вітровій електростанції, збудованій під час війни.

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Світ навиворіт. Україна - 5 випуск / Колаж: Главред, фото: Прес-служба

На 1+1 Україна продовжується прем’єра сезону Світу навиворіт про Україну. Вже цієї п’ятниці, 15 грудня, о 20:30 вийде новий випуск, у якому покажуть репортаж Дмитра Комарова про роботу українських енергетиків на Донеччині під час війни та відкриють залаштунки енергосистеми України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія масово атакує енергетичну інфраструктуру України. Кожен українець відчув на собі наслідки цього минулої зими: відсутність води, світла і тепла. Але як влаштована енергетична система України? Як енергетики повертають світло і тепло в будинки українців?

У своєму репортажі Дмитро Комаров покаже зсередини роботу енергетиків і дізнається те, що зазвичай залишається за кадром. Журналіст поспілкується з людьми, які до останнього підтримували енергопостачання в Бахмуті, а сьогодні щодня ризикують життям, відновлюючи пункти розподілу електроенергії після влучать ворожих снарядів на Донеччині.

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"Ми не звертаємо уваги, коли натискаємо на вимикач світла вдома доти, доки воно є. Я вважаю, що кожен українець, повинен пам’ятати про те, що в цю секунду на сотнях об’єктів ідуть ремонтні роботи, незважаючи на сніг і мороз. За кожною лампочкою, що вмикається, стоїть величезна і самовіддана робота енергетиків, а також великі ризики. Ми маємо пам’ятати про це і бути вдячними", - сказав Дмитро Комаров.

Якою ціною енергетикам вдалося втримати енергосистему України минулої зими? Як вони працюють сьогодні? Який шлях проходить вугілля перш, ніж перетворюється на світло чи тепло в домівках? Все це – в новому випуску.

Попри війну українці продовжують робити масштабні проєкти. Дмитро Комаров побуває на першій в Україні вітроелектростанції, яка будується під час війни. Він не тільки дізнається, як розвивається зелена енергетика країни, але і побуває всередині та на самій верхівці 125-метрового вітряка. Ці кадри можна буде побачити тільки у Світі навиворіт.

Світ навиворіт. Україна - 5 випуск / Прес-служба

Не пропустіть історії про сильних та незламних духом українців, які не перестають боротись вже цієї пʼятниці, 15 грудня, о 20:30 на 1+1 Україна.

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