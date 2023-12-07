Світ навиворіт. Україна - 4 випуск: Комаров покаже, як потепління клімату впливає на Україну

Де в Україні мешкают африканські птахи, та чому Чернігівщина та Черкащина нагадали Дмитру Комарову бразильскі пейзажі - вже у новому епізоді.

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Світ навиворіт. Україна - 4 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

На 1+1 Україна триває прем’єра нового сезону Світу навиворіт про Україну. Завтра о 20:30 в новому випуску покажуть репортаж Дмитра Комарова про те, як потепління впливає на життя простих українців.

2023 рік побив десятки температурних рекордів та ймовірно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Зміни клімату неминуче відчувають на собі прості люди – особливо в селах, де життя найбільше залежить від природи.

Навесні 2023 року в Україні відбулось одне з наймасштабніших водопіль. Ріки вийшли з берегів та затопили 8 областей. В деяких селах вода піднялась на півтора метри, перетворивши дороги на маршрути для човнів, погреби – на колодязі, а городи – на ставки з рибою.

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В пік весняного водопілля Дмитро Комаров з командою побував на Чернігівщині та Черкащині, щоб дізнатись, як люди справляються зі стихією.

"Схожі пейзажі ми бачили в Бразилії, коли Амазонка розлилась і затопила величезні території. Але там люди звикли до цього і будують будинки на високих палях. Для більшості українців повінь була неочікуваною. Та наші люди вражають винахідливістю, щирістю та оптимізмом. Вони ловлять рибу просто у себе на городі, на саморобних човнах плавають в гості, допомагають один одному", - говорить Дмитро Комаров.

У випуску журналіст розвінчає популярні міфи щодо повені навесні 2023 року та покаже ексклюзивні кадри з дамби Київської ГЕС. Що це було насправді – стихія чи військовий задум? Про це – у новому випуску "Світу навиворіт. Україна".

Світ навиворіт. Україна - 4 випуск / Прес-служба

Та не скрізь люди змогли впоратись з викликами природи. В Україні існують населені пункти, у яких просто неможливо жити. Де знаходиться одне з найбільш важкодоступних сіл і чому люди повертають туди лише раз на рік, Дмитро Комаров з’ясує в експедиції карпатським високогір’ям.

Природа приносить не тільки руйнування. Завдяки потеплінню цьогоріч в Україні сталося справжнє диво, яке привернуло увагу науковців. Вперше в Національному природному парку Тузловські лимани народились рожеві фламінго. Птахи, які зазвичай живуть в Африці та Азії, обрали Україну для гніздування та вивели тут майже 200 пташенят, незважаючи на обстріли. Такого в історії ще не було.

Дмитро Комаров перетвориться на загонича птахів та особисто встановить кільце на лапку першого офіційно народженого в Україні фламінго. Ця процедура цілком безпечна для птахів та допомагає науковцям досліджувати та оберігати їхню популяцію.

Новий випуск "Світу навиворіт. Україна" дивіться завтра о 20:30 на 1+1 Україна.

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