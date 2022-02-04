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Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12

4 лютого 2022, 15:39

Нові неймовірні таланти чекають телеглядачів вже цієї неділі.

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Голос країни-12 - анонс третього випуску / Пресслужба

У неділю, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть третій епізод головного вокального шоу Голос країни. Найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова в червоних кріслах продовжують змагатися за найпотужніші голоси учасників. Дванадцятий сезон шоу проходить під слоганом "Так звучить твоя країна".

На сцену третього випуску Голосу країни-12 вийде і 29-річна Катерина Білоус з Хмельниччини. Жінка має першу освіту – музичну, проте присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах. Катерина працює лейтенантом поліції, а у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. Разом з колегами вона виступала в Німеччині, Франції, їздила і в зону АТО.

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Катерина Білоус на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

"У нас в Україні сильні та відважні жінки. І дивлячись на те, які наші жінки-поліцейські, я також захотіла такою стати. Моя 8-річна донечка з гордістю промовляє слова, що її мама – поліцейська. Я дуже люблю свою роботу, проте на Голосі країни прагну показати, що у мене є талант і голос і я варта стояти на великій сцені" - прокоментувала учасниця.

Чи буде виступ Наталі настільки переконливим, щоб розвернути тренерські крісла – ми дізнаємось у випуску.

У неділю на найбажанішу сцену Голосу країни вийде Михайло Цар з Чернівців. 21-річний співак брав участь у Голос.Діти-2, в команді Наталі Могилевської дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину. Під час участі у шоу у Михайла сталося перше кохання з Анною Трінчер, з якою він був одному сезоні. Разом з Анею Михайло співав на етапі боїв і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях і подарував сережки у формі безкінечності. Дівчина була неймовірно розчулена таким жестом і сказала, що буде пам’ятати Михайла завжди.

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Після участі у шоу чотирнадцятирічний Михайло багато виступав і навіть їздив з Потапом у тур. Але у 16 років все пішло шкереберть – у хлопця розпочалася мутація голосу. Це стало справжнім ударом для Михайла. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на Голос країни, аби знову повернутися до співу.

"Я відчуваю неймовірну ейфорію від написання пісень, сидячи за фортепіано з кружкою чаю та нотним листком. Зараз я продаю різні меблі у магазині, а у вихідний сідаю за інструмент і мене просто цілий день немає. Я вірю в себе, як у перспективного та креативного артиста. Зараз дуже переживаю, серце сильно колотить, сподіваюсь, що все буде добре. Для мене Голос країни - це майданчик, де збирається багато класних креативних музикантів і це хороший старт для артиста, який мріє про велику сцену", - розповів Михайло.

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Михайло Цар на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

Чи впізнає Потап у Михайлі 14-річного учасника Голос.Діти і яка доля чекає на співака в проєкті – стане відомо вже цієї неділі.

На сцену Голосу країни-12 вийде 22-річна Наталя Миколаєнко. Дівчина давно займається музикою, пише власні пісні, грає на вулиці та знімає собі кліпи. Вважає супергероєм свого тата, який самостійно виховав доньку, завжди її підтримував на різних кастингах і вірив в успіх. Наталя зізналась, що саме татові присвячує свій виступ на проєкті.

На сцені Голосу країни учасниця виконає популярний TikTok-трек Восемь від молодої прогресивної співачки Лилу45. Чи вдасться Наталі розвернути крісла тренерів та як на виконання учасниці відреагує сама авторка пісні – глядачі дізнаються вже у неділю.

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Наталія Миколаєнко на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

Також у третьому випуску на глядачів очікує виступ однієї з найобговорюванішої учасниці 12 сезону – Лії Меладзе, доньки популярного композитора Костянтина Меладзе. Учасниця активно записувала свої кавери і викладала їх у соцмережі. І тато зазначив, що Лії потрібно займатися вокалом.

"Коли ми їздили у машині, тато чув, як і підспівую до його пісень. Інколи він казав, що я співаю краще, ніж оригінал, а інколи коментував одним словом "гарно". Мені дуже приємно, коли він мною пишається і це мене дуже надихає", - прокоментувала Лія.

Дівчина багато років мріяла про сцену Голосу країни. Лія Меладзе виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah. Проте, чи зможе вона побороти хвилювання та розвернути до себе тренерські крісла – стане відомо у неділю.

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Лія Меладзе на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

Щовипуску сліпих прослуховувань місць у командах стає все менше, тому боротьба між тренерами набирає обертів. Переможниця минулого сезону DOROFEEVA продовжує збирати сильну команду, що не дуже подобається іншому тренеру – Олі Поляковій, яка відкрито казатиме учасникам, щоб вони не обирали конкурентку. Яка буде реакція DOROFEEVA на подібну заяву – дізнаємось вже у неділю о 21:00.

Окрім того, вчора на YouTube каналі Голосу країни вийшов другий digital-версії спецпроєкту Другий шанс. Тренерами команди Другого шансу стали народний тренер Андрій Мацола та професійна співачка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA. Вони разом збирають п’яту команду, яка змагатиметься в прямих ефірах за перемогу у головному співочому шоу країни. І вчора команду Другого шансу вже покинули перші учасники.

Все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.

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