Коли і як правильно обрізати лаванду: секрети, які забезпечать рясне цвітіння

Обрізання лаванди не тільки підтримує стан рослини, але й допомагає покращити циркуляцію повітря та запобігає гниттю коренів і грибковій інфекції.

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Як обрізати лаванду / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Лаванду потрібно обрізати, якщо ви плануєте вирощувати її у своєму саду тривалий час. Обрізка продовжить життя рослини, збереже привабливу форму і забезпечить рясне цвітіння наступного року.

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Необрізана лаванда матиме непривабливі вузлуваті гілки, на яких буде мало квітів. Якщо рослина виросте до цієї стадії, то потім її буде дуже важко омолодити, пише Express.co.uk.

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Експерт із садівництва та директор Seed Barn Шейн Діббс поділився правильним методом обрізки лаванди та найкращим часом для цього.

Він попередив: "Без належної обрізки лаванда може здерев’яніти та стати громіздкою, тому, щоб зберегти рослини компактними та привабливими, краще обрізати їх щороку".

Краще обрізати рослини, як тільки квіти починають в'янути. За словами експерта, ідеальний час для цього – серпень-вересень після того, як рослина закінчить цвісти. Це дозволяє лаванді відновитися до зими та заохочує більш пишний ріст наступного року.

Щоб обрізати лаванду, для початку садівникам потрібно мати гострий секатор. Це забезпечить рівний зріз і не пошкодить рослину. Підготувавши сектор, видаліть будь-які квітконоси, які почали в'януть, та обріжте трохи вище листкового вузла.

Ніколи не обрізайте лаванду одразу біля нових листків та біля основи, оскільки ваша рослина не буде рости і цвісти зі старої деревини. Обріжте лаванду у формі горба, ширшого біля основи, щоб забезпечити рівномірний розподіл світла та правильний потік повітря. Це також допоможе відвести воду від центру рослини, таким чином зменшуючи ймовірність загнивання.

Шейн стверджує, що регулярне обрізання не тільки підтримує рослину в найкращому стані, але також допомагає покращити циркуляцію повітря та допомагає запобігти таким захворюванням, як коренева гниль і грибкові інфекції.

Не обрізайте лаванду після середини осені, інакше у вас можуть з’явитися нові прирости, які зламаються і загинуть протягом зими, водночас послаблюючи рослину.

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