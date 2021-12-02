У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 році

Як залучити удачу в Новий Рік 2022 / pixabay

Новий Рік 2022 - це радість, сміх і веселощі. Щоб у вашому житті завжди був успіх та удача, потрібно зустріти рік Тигра з посмішкою, тоді ви привернете в своє життя багатство.

Фахівці назвали речі, які здатні змінити все ваше життя. Відзначається, що Новий рік 2022 потрібно відзначати в компанії близьких людей та під бій курантів обов'язково підірвати хлопавку. Саме цей ритуал допоможе знайти неймовірні емоції в майбутньому році.

Щоб весь рік бути здоровим, варто 1 січня набрати в чашку снігу та вмитися талою водою.

Несподівано зустріли 31 грудня людину, яка викликає у вас гнів, то весь рік будете страждати від появи недоброзичливих людей.

Фахівці відзначають, що до Нового року потрібно викинути всі непотрібні речі. Тоді фінансова удача буде на вашому боці.

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А ось багаті люди завжди одягають в новорічну ніч одяг з кишенями. У кожен з них варто покласти купюру і загадати бажання. Але ця прикмета працює тільки тоді, коли у вас немає боргів.

Якщо в новорічну ніч у вас несподівана порвався одяг, вас чекає небувала удача в 2022 році.

Експерти також відзначили, що якщо на Новий рік у вас впала ялинка або розбилася іграшка, ваш будинок втратить всю позитивну енергію, та віщує розпад сім'ї. А якщо посваритися в Новий рік, то це до неприємностей.

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