"Нас могли вбити": у спецпроєкті Комарова "Рік. За кадром" Резніков відкриє подробиці візиту до білорусі на перемовини з рф

Олексій Резніков згадав історичний візит до білорусі на перемовили з росією в перші дні повномасштабного вторгнення.

https://glavred.net/movies/nas-mogli-ubit-v-specproekte-komarova-god-za-kadrom-reznikov-otkroet-podrobnosti-vizita-v-belarus-na-peregovory-s-rf-10467571.html Посилання скопійоване

Дмитрий Комаров, Алексей Резников / скриншот с видео

У п’ятницю, 5 травня, о 21.30 на 1+1 Україна вийде другий випуск спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". У ньому Міністр оборони України Олексій Резніков розповість про найскладніший для нього період повномасштабного вторгнення та відкриє подробиці відрядження в білорусь на перемовини з росією у 2022 році.

Під час інтерв’ю з Дмитром Комаровим Олексій Резніков згадав історичний візит до білорусі на перемовили з росією в перші дні повномасштабного вторгнення та розкрив подробиці, які досі залишались за кадром новинних сюжетів.

"Нас могли по дорозі взяти в заручники або по дорозі вбити, і на цьому все. Добиралась ми туди цікаво. Вже можна це розкрити. Вони пропонували, що нам зроблять коридор, і через окуповану частину, ми до них заїдемо. Ми відмовились і сказали, що доберемось так, як вважатимемо за потрібне", - згадує Міністр оборони.

відео дня

У випуску "Рік. За кадром" Олексій Резніков розповість, як організовувалась ця поїздка та яким чином українська делегація врешті потрапила в білорусь.

Також в інтерв’ю Комарову Міністр оборони розповів, який момент був найскладнішим для нього з початку повномасштабного вторгнення.

"Це було рівно на 21 день повномасштабного вторгнення. Ці три тижні я практично не спав. Я зрозумів, що вже не маю сил. Було невиправдане очікування, що 2-3 тижні і це має скінчитись. Кожен раз, коли чекаєш, що воно має закінчитись, а воно не закінчується, то ось це шалено виснажує", - поділився Олексій Резніков.

Олексій Резніков поділиться з Дмитром й особистими подробицями. Міністр оборони розповість, де знаходиться його родина, та як він підтримує свій психологічний стан.

Який момент з початку повномасштабного вторгнення був найскладнішим для Міністра оборони, як пішов на дно крейсер "Москва" та де знаходиться клон цього корабля, дивіться у новому випуску спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". Прем’єра 5 травня о 21.30 на 1+1 Україна.