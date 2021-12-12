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"Їх наздожене кохання і на шматки розірве": рецензія на фільм "Вестсайдська історія"

12 грудня 2021, 21:07

В українському прокаті йде фільм легендарного режисера Стівена Спілберга" Вестсайдська історія " - ремейк не менш легендарного кіномюзиклу 1961 року.

Вестсайдська історія
"Вестсайдська історія" / 20th Century Studios

Нью-Йорк, самий кінець 50-х. Нетрі, в яких дві одно агресивні банди підлітків ("Джетс" і "Шаркс", вони ж "Ракети" і "Fкули") ведуть міжусобні бої, ось-ось знесуть до відомої матері, щоб побудувати дороге житло для солідних панів. Ситуація ускладнюється ще й расизмом - бо перша банда складається суцільно з білих шпанюків, а друга - виключно з латиносів. Лідер "Джетс" Ріфф (Майк Фейст) вирішує, що їм не впоратися з "Шаркс" без колишнього ватажка - Тоні (Енсел Елгорт) і всіляко його обхажівает. Але той тільки що відмотав пару років на зоні і, ясна річ, що блатну романтику бачив виключно в труні. Проте, хлопець вирішує прийти на танці, куди його зазивав Ріфф і там з першого погляду закохується в красуню Марію (Рейчел Зеглер) - сестру отамана латиносів Бернардо (Давид Альварес). У повітрі явно запахло кров'ю і стражданнями - що й логічно для історії, натхненної тією самою шекспірівською повістю, сумніше за яку немає на світі.

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Не потребує представлення маестро Стівен Спілберг багато років виношував ідею замахнутися на Вільяма нашого Шекспіра зняти ремейк "Вестсайдської історії" - чи не самого легендарного американського мюзиклу в історії, багаторазово оскароносного фільму, з канонічною музикою і так далі, і так далі. Зрештою, йому вдалося проштовхнути проект, який мало того, що вимагав великого бюджету, так ще Спілберг вирішив його робити без великих зірок (більш-менш в касті відомий хіба що Елгорт - ролями в "Щиглі" і "На драйві").

Вестсайдська історія

Далі-більше - старий мюзикл виглядає в нинішньому Голлівуді відверто застарілим, сиропним і навіть расистським - вже не кажучи про те, що, власне, єдиною там реальною латиноамериканкою була Рита Морено - її Спілберг покликав і в ремейк на роль мудрої аптекарки, яка ризикнула взяти на роботу колишнього зека Тоні. У новому фільмі расову рівновагу дотримано не в приклад чіткіше.

В цілому з сюжетом режисер і його сценарист Тоні Кушнер з сюжетом обійшлися дбайливо і як могли намагалися замаскувати безвихідний расизм оригіналу (де білі лупили латиносів просто через колір їх шкіри) соціальною проблематикою. Не скрізь, на жаль, це спрацювало - хоча тому, що їх пов'язував по руках і ногах "ромеоджульєттовскій" сюжет і жанр "мюзиклу" (зняти на цьому матеріалі серйозну соціальну драму не вийшло б ніяк).

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З приводу пісень, танців, костюмів і декорацій немає ніяких питань - все зроблено на вищому рівні (плюс допомогло нещастя у вигляді пандемії, під час якої Нью-Йорк тимчасово спорожнював і безліч сцен Спілбергу вдалося зняти на натурі і задекорувати під 50-е).

З акторською грою все не так вдало. У Елгорта герой вийшов занадто солодкуватим і не цілком харизматичним, Зеглер (мабуть, в силу того, що це її перший фільм) явно камера любить, але на тлі більш досвідчених колег вона регулярно втрачається. Добре виглядають тільки Адріана ДеБос в ролі коханої Бернардо Аніти і Фейст в ролі Ріффа. Він-справжнє відкриття фільму. Хлопець явно ретельно простудіював "дикуна" і "Бунтаря без причини" і виблискує харизмою місцями нітрохи не гірше молодих Брандо і Джеймса Діна.

Підсумовуючи-фільм рекомендується глянути або фанатам великих американських мюзиклів, або шанувальникам пізньої творчості Стівена Спілберга (ну і школярам, яким лінь читати Ромео і Джульєтту).

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Стівен Спілберг Вестсайдська історія
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