"Буде хоч божевільний робот - нормального ніде взяти": рецензія на мульт "Щось не так з Роном"

"Щось не так з Роном" / Twentieth Century Studios

Недалеке майбутнє. Маленьке каліфорнійське містечко, в якому розташована штаб-квартира технологічної мегакорпорації Баббл (будівля, натурально, у формі гігантського міхура), яка випускає новітнього робота - Бі-бота. З гаслом "Бі-бот - кращий друг дитини" (щось на зразок ожилих разом Facebook, Instagram, Tik-Tok)батьки не можуть встояти перед криками: "Тато, мама, купіть" і скоро у всіх школярів в містечку є такі роботи. Крім одного - вухатого задрота і ізгоя Барні. Який росте без матері і виховується в хорошій, але бідній родині: батьком - невдахою-винахідником і неосяжних розмірів бабусею (родом звідкись з Балкан і затятою антикомуністкою). Чи довго, чи коротко, але в руки до Барні потрапляє дефектний Бі-бот на ім'я Рон.

У чому не можна відмовити великим американським корпораціям (мультфільм знятий за останні століття - тобто Діснея) - так це в певній сміливості, з якою вони дозволяють своїм підрозділам/філіям критикувати Корпоративний капіталізм. Нехай і для дитячої аудиторії, яка в більшості своїй таку критику навряд чи вважає (адже карапузи ходять в кіно з батьками - а вони все зрозуміють). Так і в цьому випадку - практично прямим текстом метаються цілком помітні камені в город Apple і Facebook (початок в гаражі, начальники - відверта калька з Джобса і Цукерберга, негласний збір даних користувачів для адресної реклами і т.д.).

Потрібно віддати належне авторам мультфільму - до відвертої пропаганди вони не опускаються і всі вищевказані ідеї обернули в вельми привабливу обгортку. Збоїв ще не давала перевірена історія про хлопчика-парію, у якого немає друзів, але він розумний, чесний, хороший і, звичайно ж, переможе лиходія, отримає друзів і увагу найкрасивішої дівчинки в класі,. Тим більше, що візуально мультфільм зроблений просто приголомшливо і, власне, Рон - дуже стильний (дарма що через нього чітко проглядають попередники по типу R2D2 і Єви з Воллі). Дуже гарні і другорядні персонажі - в першу чергу бабуся головного героя Донка (в оригіналі її, до речі, озвучила зірка "Фаворитки" і серіалу "Корона" Олівія Колман). І спостерігати за суперечками Рона і Барні - одне задоволення.

Підсумовувати. "Щось не так з Роном" - відмінний сімейний мультфільм. Дітям сподобаються жарти і барвисті персонажі, а батьки напевно радісно посміхнутися і подумають зайвий раз - чи варто купувати нову модель смартфона /планшета, яке просить чадо або поки почекати.

