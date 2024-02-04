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Ванна блищатиме без зусиль: 2 економні засоби, які позбудуться жовтого нальоту

Руслана Заклінська
4 лютого 2024, 04:50
Дізнайтеся, як очистити ванну, поєднавши два прості продукти, які видалять найскладніші плями та відновлять блискучу білизну вашої ванни.
Ванна блищатиме без зусиль: 2 економні засоби, які позбудуться жовтого нальоту
Як відмити ванну за допомогою харчової соди та Кока-Коли / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay.com

Ніщо не зрівняється з гарячою ванною вкінці робочого дня. Але що робити, коли ваш оазис спокою стане джерелом стресу через накопичений бруд? На щастя, існують ефективні домашні засоби, які зроблять вашу ванну такою ж чистою та сяючою, як з магазину.

Харчова сода та оцет: потужне поєднання

Харчова сода є природним знежирювачем і відбілювачем, а оцет діє як чудовий засіб для видалення нальоту.

  1. Перш ніж почати, переконайтеся, що ванна волога. Для цього її можна сполоснути водою.
  2. Щедро посипте харчовою содою поверхню ванни, приділяючи особливу увагу ділянкам з більш стійкими плямами або нальотом.
  3. Потім розпиліть оцет на харчову соду. Ви побачите шипучу реакцію, коли оцет почне реагувати з харчовою содою. Ця реакція допомагає розщепити бруд і накопичення.
  4. Дайте суміші постояти приблизно 30 хвилин. Протягом цього часу суміш працюватиме, видаляючи плями та бруд.
  5. Потім скористайтеся губкою або щіткою, щоб почистити ванну, зосереджуючись на ділянках, куди ви нанесли суміш. Харчова сода діє як ніжний абразив, допомагаючи видалити бруд, не пошкоджуючи поверхні.
  6. Вкінці добре промийте ванну водою, щоб видалити всі сліди миючого розчину.

Хоча харчова сода та оцет безпечні речовини, варто провітрити приміщення, щоб уникнути вдихання випарів.

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Слід також пам’ятати, що суміш харчової соди та оцту зберігати не бажано, оскільки з часом вона втрачає свою ефективність. Найкраще готувати її безпосередньо перед використанням.

Метод очищення харчовою содою та оцтом є не тільки ефективним, але й екологічним та економічним, що робить його чудовою альтернативою комерційним хімічним очисникам.

Coca-Cola для видалення стійких плям у ванні

Кока-Кола може бути ефективним засобом для боротьби зі складними плямами у ванні.

Відкрийте пляшку або банку Кока-Коли. Налийте напій безпосередньо на плями та ділянки, де є найстійкіші плями. Не варто використовувати велику кількість напою, просто переконайтеся, що ви покрили ділянки, які потребують очищення.

Дайте їй постояти на плямах певний час, в ідеалі від 30 хвилин до години. Протягом цього часу кислоти в напої, такі як фосфорна кислота, працюватимуть, щоб розщепити бруд і плями.

Після закінчення часу за допомогою губки або щітки обережно протріть місця, на які ви нанесли Кока-Колу. На місцях зі стійкими плямами втирайте її круговими рухами для найкращої ефективності.

Очищення ванни не має бути складним завданням. Завдяки цим домашнім хитрощам ви не тільки навчитеся швидкл чистити ванну, але й зможете насолоджуватися процесом без зусиль.

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