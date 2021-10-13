Президент Філіппін запропонував проникати в будинки людей і прищеплювати антивакцинаторів уві сні

На Філіппінах пропонують прищеплювати від COVID - 19 уві сні / Reuters

Філіппінський лідер Родріго Дутерте, відомий скандальними заявами, запропонував проникати в будинки громадян своєї країни і прищеплювати антивакцинаторів від COVID-19, поки вони сплять. Він наголосив, що готовий особисто очолити таку кампанію.

"Проблема в тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм ін'єкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них в будинок і зробимо їм ін'єкцію, коли настане ніч. Я зроблю це, я знайду шлях", –цитує слова Дутерте видання CNN.

При цьому він нагадав людям, що, крім вакцинування, необхідно носити маску і дотримуватися соціальної дистанції, оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу. Зазначимо, що в Філіппінах вакцинація не є обов'язковою, на чому неодноразово наголошував Департамент охорони здоров'я. Всі щеплення від COVID-19 в країні вимагають інформованої згоди.

У тому ж виступі Дутерте взяв на себе провину за брак вакцин проти коронавірусу на початку року. Він заявив, що був безпорадний, бо уряд не міг знайти жодної компанії, яка б продавала вакцину Філіппінам.

Всього на Філіппінах підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу, майже 40 тисяч – летальні.

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Раніше, у квітні минулого року, Дутерте дозволив правоохоронцям застосовувати вогнепальну зброю проти громадян, які порушують карантин введеного через пандемію китайського коронавірусу.

Ба більше, за відмову від вакцинації Дутерте обіцяв своїм громадянам колоти щеплення для свиней – івермектин (протипаразитний препарат для тварин). Цю процедуру він планував проводити за допомогою місцевої влади.