Маму шістьох дітей зненавиділи в мережі за те, як вона годує своїх дітей: вона відповіла

Мама шістьох дітей відповіла недоброзичливцям, які критикують її за те, що вона дає своїм дітям напівфабрикати і заморожену їжу. Вона наполягає на тому, що найголовніше — це те, що їх годують.
Емма Вільямс регулярно публікує відео про своє насичене сімейне життя в TikTok і регулярно стикається з критикою з боку людей, які засуджують її стиль виховання.
Нещодавно мама шістьох дітей завантажила в TikTok відео, в якому вона нагодувала вечерею п'ятьох з шести своїх дітей.
На опублікованих кадрах можна побачити, як жінка готує курячі оладки, картопляні чіпси і спагетті.
"Давайте приготуємо вечерю для моїх дітей", - заявила Емма.
Це відео викликало шквал критики в мережі. Люди були обурені, що маленькі діти їдять напівфабрикати.
"Чи важко приготувати нормальну їжу?", "Напевно, їм набридло одне і те ж лайно кожен день", - писали незадоволені користувачі Мережі.
Але були й ті, хто хвалив маму за те, що вона говорить правду.
"Поки у них є їжа в животах, яка різниця, що вони їдять", "Це ситна тепла їжа, деякі діти навіть цього не розуміють", "Іноді кращі страви приходять з морозилки! Повний животик - щасливий животик", - писали в коментарях під відео.
Попри суперечки, Емма продовжує публікувати відео про своє насичене сімейне життя.
@emmawill2014 Let’s dish up my kids dinner ? #fypシ#fyp#dinner#whatmykidseatfordinner#food#foodie#trending#viral♬ original sound - ?Emma?
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