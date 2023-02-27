Маму шістьох дітей зненавиділи в мережі за те, як вона годує своїх дітей: вона відповіла

Жінка показала, чим годує своїх малюків, але відео викликало шквал критики в мережі.

Багатодітна мати годує дітей напівфабрикатами / скріншот з відої

Мама шістьох дітей відповіла недоброзичливцям, які критикують її за те, що вона дає своїм дітям напівфабрикати і заморожену їжу. Вона наполягає на тому, що найголовніше — це те, що їх годують.

Емма Вільямс регулярно публікує відео про своє насичене сімейне життя в TikTok і регулярно стикається з критикою з боку людей, які засуджують її стиль виховання.

Нещодавно мама шістьох дітей завантажила в TikTok відео, в якому вона нагодувала вечерею п'ятьох з шести своїх дітей.

відео дня

На опублікованих кадрах можна побачити, як жінка готує курячі оладки, картопляні чіпси і спагетті.

"Давайте приготуємо вечерю для моїх дітей", - заявила Емма.

Це відео викликало шквал критики в мережі. Люди були обурені, що маленькі діти їдять напівфабрикати.

"Чи важко приготувати нормальну їжу?", "Напевно, їм набридло одне і те ж лайно кожен день", - писали незадоволені користувачі Мережі.

Але були й ті, хто хвалив маму за те, що вона говорить правду.

"Поки у них є їжа в животах, яка різниця, що вони їдять", "Це ситна тепла їжа, деякі діти навіть цього не розуміють", "Іноді кращі страви приходять з морозилки! Повний животик - щасливий животик", - писали в коментарях під відео.

Попри суперечки, Емма продовжує публікувати відео про своє насичене сімейне життя.

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