Які кімнатні рослини смертельні для котів: список

Експерти назвали небезпечні для котів рослини, якими тварини можуть важко отруїтися.

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Що дуже небезпечно для котів / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "PETSHOPRU"

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Чому кішка їсть квіти

Які рослини отруйні для котів

Що робити якщо кіт з'їв отруйну квітку

Власники котів знають, що ці тварини виявляють особливий інтерес до кімнатних квітів і обов'язково обнюхують їх, а часто навіть пробують "на зуб". На жаль, така цікавість може закінчитися отруєнням, важкою інтоксикацією і навіть смертю тварини. Главред розповість, які квіти отруйні для кішок і що робити, якщо улюбленець їх все ж з'їв.

Автор YouTube-каналу "PETSHOPRU" також розповіла про шкідливі рослини для котів.

Чому кішка їсть квіти

Коти можуть їсти траву та інші рослини для очищення шлунка або через брак вітамінів. Спробуйте нарвати корисні трави для котів - пирій, м'яту, пророщені овес і пшеницю. Також можна купити зелень для котів у зоомагазині.

Ще однією причиною, чому кішка жує квіти, може бути спрага. Якщо тварина почала гризти рослини - перевірте її поїлку.

Нерідко коти пробують рослини на смак через звичайну котячу цікавість.

Які рослини отруйні для котів

Отруйні для котів рослини часто трапляються в будинках, і власники вусатих можуть навіть не здогадуватися про небезпеку. Ось які кімнатні рослини отруйні для котів і можуть спричинити отруєння:

молочай;

каланхое;

кактуси;

нарциси;

самшит;

сансевієрія;

фікус;

бегонія;

гортензія;

герань;

алое;

філодендрон;

диффенбахія;

плющ;

гіацинт;

беладона;

гіацинт;

драцена;

кали;

олеандр;

фікус;

цикламен.

Також дуже токсичними для котів є тюльпани, хризантеми та лілії. Букети з такими квітами краще не залишати в будинку з твариною.

Багато кошатників цікавляться, чи отруйні троянди для кішок. Ветеринари стверджують, що ці квіти для тварин не небезпечні, хоча шипи з букета краще зрізати. Також господарі часто турбуються, чи отруйні орхідеї для котів. Експерти кажуть, що ці квіти також не становлять загрози вихованцям, хоча бачити їх покусаними неприємно.

Що робити якщо кіт з'їв отруйну квітку

Якщо кіт пожував отруйну квітку, то можуть з'явитися симптоми отруєння: блювота, пронос, важке дихання, втрата апетиту, спроби сховатися в темне затишне місце.

Порада при отруєнні у кішок очевидна - негайно зверніться до ветеринара. На консультацію у лікаря візьміть фото рослини, яку з'їв кіт.

Дивіться відео блогера про шкідливі рослини для котів.

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