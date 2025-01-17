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Як швидко заспокоїти собаку: дресирувальник розкрив секрет

Віталій Кірсанов
17 січня 2025, 11:14
86
Дресирувальник зазначив, що цей метод дає змогу собакам відволіктися. За його словами, навчити вихованця цієї команди досить легко.
собаки
Як швидко заспокоїти собаку / колаж: Главред, фото: скріншот із tiktok.com/@dogtrainerofficial, YouTube-каналу "OH MY DOG!"

Ви дізнаєтеся:

  • У чому суть методу
  • Чи потрібно заохочувати собаку ласощами

Іноді собаки можуть бути неслухняними, а команди господаря не виконуються. Проте є простий спосіб, який допоможе заспокоїти вихованця за лічені секунди, пише Express.

Автор YouTube-каналу "OH MY DOG!" також розповів, як навчити собаку заспокоюватися і відпочивати.

Досвідчений дресирувальник Сем Хоук на своїй сторінці в соцмережі TikTok розповів, як легко заспокоїти собаку, якщо він занадто активний. Для цього достатньо використовувати команду "Місце".

@dogtrainerofficial "Want a calm, well-behaved dog at home? Навчіть їх команди "Місце"! ?" Команда "Місце" - це game changer. Вона вчить собаку розслаблятися, незалежно від того, що відбувається навколо. Незалежно від того, чи то вечеря, чи відвідування сім'ї, чи просто бажання умиротворення, - розміщення собаки дає вам контроль над собакою, а їй - структуру. Дивіться, як ми крок за кроком навчаємо цієї поведінки. Зробіть це винагородою, зробіть це веселим, і ваша собака полюбить ходити на своє місце! #PlaceCommand#DogTrainingTips#CalmDog#DogBehavior#DogTraining101#PositiveReinforcement#TrainingYourDog#PlaceTraining#DogTrainer#DogsOfInstagram#MowgliTheDog#DogTrainerLife♬ оригінальна звукова дороговказка - Sam Hoke | Dog Trainer

Дресирувальник зазначив, що цей метод дає змогу собакам відволіктися. За його словами, навчити вихованця цієї команди досить легко.

Спершу Хоук радить встановити підняте ліжко, на якому буде точно позначено місце для собаки. Щоразу, коли вихованець забирається на потрібне місце, його потрібно пригощати смачними ласощами. Важливо повторювати цю вправу якомога частіше, щоб у собаки виробилася звичка.

Оскільки виконання завдання закріплює в собаки зв'язок між ліжком і ласощами, дресирувальник пропонує ввести словесний сигнал "Місце". Він наголосив, що з кожним успіхом вихованець ставатиме спокійнішим і впевненішим.

Після цього дресирувальник пропонує перейти на "новий рівень". Для цього заохочувати собаку ласощами потрібно тільки в тому разі, якщо він поводиться спокійно і слухається господаря.

Хоук рекомендує використовувати більше зорового контакту з собакою і поступово збільшувати час, який собака проводить на своєму місці. Після таких тренувань можна додати відволікаючі фактори, щоб змоделювати реальні ситуації.

Дресирувальник запевняє, що освоївши таку техніку, собаку можна буде заспокоїти всього за лічені секунди.

Дивіться відео про те, як швидко заспокоїти собаку

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