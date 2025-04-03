Що думає кішка про свого господаря - де і як спить пухнастик розповість багато про що

Ви дізнаєтеся:
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У TikTok набирає популярності вірусний відеоролик, у якому показані різні пози кішок уві сні. Закадровий голос стверджує, що за тим, як і де вважають за краще спати пухнастики, можна зрозуміти стосунки між людиною і кішкою. Про це пише Daily Express.
"Якщо кішки сплять біля ваших ніг, вони думають, що ви їхнє кошеня, і їм потрібно постійно вас захищати", - йдеться в ролику.відео дня
У продовженні фрази йдеться: "Якщо вони сплять біля вашої голови, то вони думають, що ви їхня мама, і вони готові до того, щоб за ними доглядали. Якщо вони сплять на вас, вони думають, що ви їхня власність... якщо вони сплять між ваших ніг, вони думають, що ви їхня людина-обігрівач".
Кішки, які сплять під ліжком, "трохи невпевнені", і довіру між вами ще потрібно вибудувати.
@ringodanyan The meaning behind your cat's favorite sleeping spots? #cute#cat#catsoftiktok♬ original sound - Ringodanyan
Кішки, що сплять біля вхідних дверей або вікна, охороняють сім'ю від непроханих гостей.
Ветеринар Баррі Моррсон підтвердив, що якщо ваша кішка спить у вас на грудях, це тому, що вона "хоче бути поруч" з вами.
Кішки можуть навіть відчувати заспокоєння від звуку вашого серцебиття і ритмічного руху вашого дихання, додав Моррсон.
Ті кішки, які люблять спати у вас на голові, вважають ваше волосся "м'якою подушкою".
Коли ваша кішка спить поруч із вами в ліжку, це "означає, що ваша кішка довіряє вам", вона прив'язана до вас, "але їй потрібно трохи більше місця".
Кішки, які сплять біля ліжка, біля ваших ніг, можуть робити це, щоб бути ближче до вас, але мати додаткову безпеку "легкої втечі".
Ті, хто відпочиває між ваших ніг, відчувають, що це "тепле, безпечне, схоже на гніздо місце", де можна поспати.
"Навіть у цьому випадку у вашої кішки все ще є безпека легкого шляху втечі", - додав Моррсон.
Однак будьте занепокоєні, якщо ваша кішка починає спати у своєму лотку, це може бути ознакою проблем із сечовипусканням або травленням.
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Як правильно гладити кота?
Багато кішок люблять, коли їх гладять або злегка розминають лапи. М'яке погладжування подушечок лап кішкам теж сподобається. Самі кігті область навколо них дуже чутливі, тому гладити їх потрібно кінчиками пальців, не натискаючи сильно. Погладжування зліва і справа вздовж корпусу, як правило, дуже приємне кішкам.
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