Чим годувати маленькі породи собак: у чому їхня особливість харчування

Для дрібних порід собак необхідне особливе харчування.

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Як правильно годувати маленьких собак / Колаж Главред, фото Pixabay

Ваш собака дрібної породи може вважати себе великим і небезпечним собакою, але коли справа доходить до обіду, його потреби в харчуванні унікальні.

Що можна давати собакам дрібних порід? Корм для дрібних порід собак має відповідати спеціально розробленій дієті, щоб допомогти вашій собаці почуватися і поводитися якнайкраще. На жаль, знайти найкращий корм для дрібних порід собак не завжди легко, і у різних порід можуть бути різні потреби в їжі.

Чим годувати маленьких собак у домашніх умовах?

Маленькі собаки багато в чому відрізняються від своїх більших побратимів, починаючи з їхніх потреб у харчуванні. Незважаючи на свій невеликий розмір, собакам дрібних і карликових порід може знадобитися більше калорій на кілограм, ніж собакам великих порід. Їхня вища швидкість метаболізму особливо впливає на їхні потреби в харчуванні в цуценячому віці, і з віком у них виникають проблеми зі здоров'ям, які дієта може допомогти вирішити.

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Відповідь на запитання, що їдять маленькі породи собак, насправді проста. Дрібним собакам потрібен широкий спектр поживних речовин, вітамінів і мінералів. Всупереч поширеній думці, собаки не є строго м'ясоїдними. Домашнім собакам потрібні зерно, фрукти й овочі, а також м'ясо для повноцінного і збалансованого харчування.

Більшість кормів для собак із зоомагазинів або супермаркетів зручні та містять усі поживні речовини, необхідні собакам для підтримки здоров'я. Іноді вони навіть більш доступні.

Оскільки мало хто з власників є експертами в галузі харчування собак, годування сухим або консервованим кормом для собак виключає необхідність здогадок під час балансування харчових потреб вашого собаки.

Чим не можна годувати маленьких собак?

У деяких порід можуть бути свої власні проблеми з харчуванням. Поговоріть з ветеринаром про свого собаку, щоб дізнатися, чи є які-небудь ризики, пов'язані з харчуванням, про які вам слід знати, виходячи з породи, віку або наявних проблем зі здоров'ям.

Цуценята дрібних порід, особливо той-пород, вимагають обережного годування, щоб запобігти стану, який називається гіпоглікемією. Гіпоглікемія означає низький рівень цукру в крові, і цуценята дрібних порід схильні до розвитку цього стану через високу швидкість метаболізму і низький рівень цукру та запасів жиру в організмі.

Це означає, що їх потрібно годувати калорійним кормом для цуценят дрібних порід від чотирьох до шести разів на день і уважно стежити за ними та особливо звертати увагу на симптоми гіпоглікемії, такі як слабкість, млявість, м'язовий тремор і судоми.

Знайти найкращий корм для дорослих собак дрібних порід може бути непросто. Існує безліч варіантів, які стверджують, що вони пропонують вашій собаці найкращий набір поживних речовин у різних цінових діапазонах. Ви можете звузити свій пошук, запитавши у ветеринара, що він рекомендує. Залежно від здоров'я вашого собаки ветеринар може порекомендувати певний корм або кілька брендів, які, на його думку, пропонують найкращий корм для дрібних порід.

Дорослим собакам дрібних порід потрібно більше калорій на кілограм, ніж великим собакам, і їм також потрібні більш дрібні гранули, тому дієти, спеціально розроблені для дрібних порід, зазвичай є найкращими.

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