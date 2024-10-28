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Автомобілістам "намотати на вус": які помилки вбивають коробку передач

Даяна Швець
28 жовтня 2024, 01:30
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Кожна з цих помилок з часом може привести до значних витрат на ремонт, тому важливо звертати увагу на правила експлуатації авто.
Автомобілістам 'намотати на вус': які помилки вбивають коробку передач
ТОП-5 речей, які знищують коробку передач / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Dibjo

Практично всі водії час від часу допускають помилки при керуванні автомобілем, але деякі з них можуть обійтися дуже дорого. Особливо важливо обережно поводитися з коробкою передач, адже її ремонт або заміна вартують чимало, зазначають спеціалісти видання ТвояМашина.

Експерти виділяють п’ять найпоширеніших і небезпечних помилок водіїв, яких слід уникати:

1. Постійна рука на важелі коробки передач

Навіть легкий тиск прискорює знос внутрішніх деталей КПП.

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2. Неповне натискання педалі зчеплення

Це збільшує навантаження на трансмісію при перемиканні передач.

Чому не заводиться машина - основні причини

Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми з запуском двигуна, що можуть виникнути через несправний стартер або проблеми з системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

3. Утримання натиснутої педалі зчеплення

Як і неповне вичавлювання, тривале натискання перевантажує КПП і пришвидшує її знос.

4. Ігнорування прогріву авто

Як і двигун, трансмісія потребує змащення. Взимку лубрикант густішає, і прогрів займає більше часу.

5. Відмова від заміни трансмісійної оливи

Деякі фахівці стверджують, що оливу можна не змінювати, але на практиці це слід робити кожні 70-100 тисяч кілометрів.

До речі, Главред також розповідав про геніальний лайфхак, як на тісній парковці не подряпати сусідні авто дверима.

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