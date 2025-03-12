12 березня: яке церковне свято, прикмети, як привернути достаток у дім

У церковне свято 12 березня не можна лихословити, лаятися і думати про погане.

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12 березня: яке церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Про що говорять прикмети на 12 березня

Що можна і не можна робити сьогодні

У середу, 12 березня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника і святителя Григорія Двоєслова. У народі день прозвали Феофанів. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Православне свято 12 березня (25 березня за старим стилем) - день пам'яті преподобного Феофана Сповідника і святителя Григорія Двоєслова, Папи Римського.

відео дня

Феофан Сповідник жив у VIII столітті. Його батько був родичем візантійського імператора Льва Ісавра, тож Феофан виріс при дворі, а пізніше став сановником імператора Льва Хазара. Одружився, але разом із дружиною прийняв чернечий постриг. За свою жорстку позицію щодо шанування ікон був підданий переслідуванням і засланий на острів Самофракія, де і помер 817 року.

Святитель Григорій Двоєслов, папа Римський, жив у VI столітті. Він обіймав високі держпосади, але сам прагнув до чернецтва. Після смерті батька Григорій віддав спадок на влаштування шести монастирів і в одному з них прийняв чернечий постриг.

Опісля, за дорученням Папи Пелагія ІІ, Григорій довго жив у Візантії, а після смерті Папи Григорія закликали очолити Римську кафедру. Сім місяців він не наважувався - вважав себе негідним такої честі, але потім поступився благанням пастви.

Святитель Григорій залишив після себе багато праць, він записав латинською мовою чин Літургії Передосвячених Дарів, написав книжку "Бесіди, або діалоги, про життя і чудеса італійських отців". Після цього Григорія стали називати "Двоє-словом", тобто "тим, хто веде діалог, співрозмовником".

Мощі святителя спочивають у Соборі святого апостола Петра в Римі.

Про що говорять прикмети на 12 березня

У народному календарі 12 березня - свято Феофанів день. За його прикметами визначають погоду на найближчий час:

теплий і сонячний день - літо буде непогожим;

ворони сідають на землю - скоро буде потепління;

вранці туман - буде гарний урожай льону;

на деревах іній - у червні буде холодно і дощитиме.

У цей час зазвичай уже повністю сходив сніг, тому за старих часів на світанку виходили на вулицю і зустрічали весну.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 12 березня не можна лихословити, лаятися, думати про погане, заздрити, ображати тварин. Церква засуджує лінь, жадібність, відчай і брехню.

Триває Великий піст: тим, хто постить, цього дня належить сухоїдіння.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: не слід позичати гроші - є ризик залишитися без фінансів, а також приймати подарунки просто так - за будь-яку подаровану річ потрібно дати натомість хоча б монетку. Також у народі вважають, що цього дня не можна довго спати - весь рік буде невдалим.

Що можна робити 12 березня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Феофана - просять здоров'я, зцілення від одержимості та біснуватості, удачі в житті.

Перед іконою святителя Григорія моляться про здобуття знань, він є покровителем політиків і державних діячів, тому до святого звертаються за мудрістю в ухваленні важливих рішень. Також святий Григорій - заступник усіх чоловіків, які носять це ім'я.

За народними традиціями цього дня по-особливому роблять прибирання в домі - вхідні двері окроплюють святою водою, а в кожен кут кладуть по монетці - щоб був достаток.

Також 12 березня прийнято пекти круглий пиріг - щоб у стосунках у родині не було гострих кутів.

Хто відзначає день ангела 12 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Володимир, Олександр, Іван, Дмитро, Костянтин, Сергій.

За старим стилем день ангела у Михайла, Петра і Прокопія.

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