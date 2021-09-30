Комаровський розповів, коли слід бігти до лікаря навіть із маленькою ранкою

Мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.
Відомий лікар і педіатр Євген Комаровський розповів, за яких ранах і порізах потрібно негайно бігти до лікаря - в основному мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.
Обов'язково зверніться за медичною допомогою в таких випадках:
- Незначні рани в місцях, де можуть утворитися видимі косметичні дефекти.
- Укус.
- Забруднення і колоті рани, якщо ви не щеплені від правця.
- Кровотеча не зупиняється протягом 30 хвилин.
- Дуже сильний біль, оніміння, втрата чутливості в області рани.
- Поява припухлості навколо рани або почервоніння.
- Краї рани один від одного відстоять на більш ніж 7 мм.
- Будь поріз, довжиною більше 2 см.
- Наявність в рані сторонніх предметів, які не можуть бути видалені або є підозра, що вони там присутні.
Раніше Главред писав про те, що в школах необхідно скасувати уроки фізкультури, які існують в нинішньому вигляді, заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.
Замість них для учнів потрібно ввести заняття спортом після уроків, підкреслив він. Лікар впевнений в тому, що учні повинні щодня мати по 40 хвилин фізичного навантаження.
Автор: Катерина Трохимчук