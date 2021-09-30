Комаровський розповів, коли слід бігти до лікаря навіть із маленькою ранкою

Комаровський розповів, коли навіть при маленькій ранці потрібно негайно до лікаря / УНІАН

Відомий лікар і педіатр Євген Комаровський розповів, за яких ранах і порізах потрібно негайно бігти до лікаря - в основному мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.

Обов'язково зверніться за медичною допомогою в таких випадках:

Незначні рани в місцях, де можуть утворитися видимі косметичні дефекти.

Укус.

Забруднення і колоті рани, якщо ви не щеплені від правця.

Кровотеча не зупиняється протягом 30 хвилин.

Дуже сильний біль, оніміння, втрата чутливості в області рани.

Поява припухлості навколо рани або почервоніння.

Краї рани один від одного відстоять на більш ніж 7 мм.

Будь поріз, довжиною більше 2 см.

Наявність в рані сторонніх предметів, які не можуть бути видалені або є підозра, що вони там присутні.

Раніше Главред писав про те, що в школах необхідно скасувати уроки фізкультури, які існують в нинішньому вигляді, заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

Замість них для учнів потрібно ввести заняття спортом після уроків, підкреслив він. Лікар впевнений в тому, що учні повинні щодня мати по 40 хвилин фізичного навантаження.