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Українцям виплатять до 3100 гривень до Дня Незалежності: хто отримає гроші - ПФУ

Марія Николишин
3 липня 2024, 10:43
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Заяви на разову грошової виплати подаються до 1 серпня. Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.
Українцям виплатять до 3100 гривень до Дня Незалежності: хто отримає гроші - ПФУ
Українці можуть отримати гроші до Дня Незалежності / колаж: Главред, фото: pixabay

У цьому році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3100 гривень. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що такі виплати призначенні для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та тих людей, що працюють в спеціальних умовах.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

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  • Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення.
  • Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Як повідомили в прес-службі, заяви на разову грошової виплати подаються до 1 серпня. Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 року у таких розмірах:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

- I групи - 3100 гривень;

- II групи - 2900 гривень;

- III групи - 2700 гривень;

  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1000 гривень;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3100 гривень;
  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні через зростання тарифів на електроенергію розмір житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги перерахують.

Також українські закони передбачають матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ, яка фінансується з фонду оплати праці та розраховується як частина щорічної оплачуваної відпустки.

Раніше, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території.

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