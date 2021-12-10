Монети номіналом в 1 і 2 гривні виглядатимуть по-іншому: Нацбанк готує новий дизайн

НБУ готує новий дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні / УНІАН

Національний банк України змінить дизайн монет в 1 і 2 гривні. Таке рішення було ухвалено через масові скарги українців на неможливість їх розрізнити.

"Ми працюємо над тим, щоби змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання. Передусім для людей з вадами зору і літніх", - повідомив під час брифінгу заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Коли саме буде представлено новий дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні, регулятор не уточнив. Також не повідомляється, коли нові монети будуть випущені в обіг.

Шабан звернув увагу на те, що найближчим часом НБУ не планує вводити банкноти або монети нового номіналу з метою оптимізації банкнотно-монетного ряду.

"Ми виходимо з економічної доцільності та зручності українців для розрахунків. Коли з'являється "зоопарк" купюр, з цим треба щось робити, тому що не пам'ятаєш, яка справжня, а яка - ні", – пояснив заступник голови НБУ.

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Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 гривні були випущені в обіг 27 квітня 2018 року.

З 1 жовтня 2020 року в Україні перестали вважатися грошовими коштами монети номіналом у 25 копійок. Виведення четвертаків з обігу Нацбанк пояснив бажанням спростити готівкові розрахунки. Є й друга причина: монети по 25 копійок не розмінюються, оскільки монети номіналом 1, 2 і 5 копійок також виводяться з обороту.

Як повідомляв Глвред, Національний банк України 20 серпня ввів в обіг нові банкноти. Нововведення присвячене 30-річчю Незалежності України. Це дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень.

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