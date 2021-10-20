Біткоіни встановив історичний рекорд: скільки коштує найдорожча криптовалюта в світі

Біткоіни побив рекорд своєї вартості / Reuters

Курс біткоіна в ході торгів 20 жовтня переступив позначку в 66 тисяч доларів. За минулу добу перша криптовалюта подорожчала на 5%.

Так дорого криптовалюта не коштувала з квітня 2021 року, коли був встановлений абсолютний рекорд ($64 888,99), це випливає з даних CoinDesk.

О 16: 50 за київським часом за один біткоіни на біржах пропонували $66 000 доларів, що на 5% більше, ніж днем раніше.

Вже о 18:00 вартість криптовалюти досягла $66, 700 і продовжує зростати.

читайте такожІлон Маск одним твітом обвалив курс біткоіни на 17%Котирування біткоіна різко виросли після того, як 19 жовтня в США почав торгуватися перший біржовий фонд (ETF), заснований на біткоін-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі (CME Group).

Динаміка курсу Bitcoin за останні 24 години / Coindesk

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою законопроект, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, який фактично легалізує в Україні діяльність, пов'язану з криптовалютою.

Відповідно до світового досвіду, регулювання обігу криптовалют здійснюється саме регуляторами фінансових ринків, щоб не допустити появу фінансових пірамід з віртуальними активами