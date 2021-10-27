ВООЗ озвучила сумну статистику щодо коронавірусу в Європі

Статистика по коронавірусу від ВООЗ / Getty

Європа - єдиний континент у світі, де продовжує зростати захворюваність на коронавірус. Тут вже кілька тижнів поспіль фіксують збільшення випадків COVID, повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За тиждень з 18 по 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження COVID на 4%. При цьому 57% нових випадків коронавірусу були виявлені в Європейському регіоні.

Найбільше зниження числа нових випадків за тиждень було зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за ним слід Західно-Тихоокеанський регіон (17%).

При цьому в Європейському регіоні і регіоні Південно-Східної Азії зростає число нових щотижневих випадків смерті від COVID, на 14% і 13% відповідно, в порівнянні з попереднім тижнем.

Найбільше зниження числа нових щотижневих смертей було зареєстровано в Західно-Тихоокеанському регіоні - на 13% в порівнянні з попереднім тижнем.

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Станом на 24 жовтня, від початку пандемії було зареєстровано понад 243 мільйони підтверджених випадків захворювання і понад 4,9 мільйона смертей.

Коли в Україні буде пік захворюваності-19

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін попереджав про те, що держава прогнозує пік захворюваності на коронавірус в Україні в кінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на коронавірус у країні, який раніше прогнозували на листопад, може трапитися раніше. Імовірно, ситуація стабілізується не раніше січня наступного року.

Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів до "червоної" зони карантину.