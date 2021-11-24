Позашлюбна дочка Путіна засвітила свого партнера: у РФ розповіли про її новий бізнес

Єлизавета Кривоногих / Instagram / luizaroz_

Instagram-блогер Єлизавета Кривоногих (Луїза Розова), яку в росЗМІ називають позашлюбною дочкою президента РФ Володимира Путіна, стала амбассадором марки Authentic buy.

Судячи з усього, свій бізнес вона веде з партнером. В одному з інтерв'ю вона називала його "Семеном", проте телефон марки Authentic buy належить іншому хлопцеві, з яким у дівчини дуже близькі стосунки, пише sobesednik.ru.

Російський журналісти пишуть: завдяки додатку Getcontact вдалося з'ясував, що молоду людину звуть його Гліб Єфімов.

В Instagram він не публікує фотографії свого обличчя. На одному зі знімків він у кепці модного бренду Celine, на іншому - у футболці від Jil Sander. У коментарях Ліза і Гліб шлють один одному сердечка.

/ Instagram/Luizaroz

"Можна до вас підсісти?" - запитує дівчина, на що той їй відповідає: "Мусик".

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Раніше Єлизавета Кривоногих також публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

У той же час вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марії і Катерині.

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