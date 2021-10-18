У ВООЗ дали оптимістичний прогноз щодо виходу світу з пандемії коронавірусу

Коли світ вийде з пандемії - у ВООЗ зробили прогноз / Reuters

Світ може вийти з пандемії коронавірусної хвороби вже у 2022 році. Водночас COVID-19 залишиться з людством, як і грип. Таку оцінку дав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити", – заявив експерт в інтерв'ю СТВ. Як приклад Клюге навів грип, вакцини від якого щороку дещо змінюються для протидії новим штамів.

Також представник ВООЗ висловив думку, що на цей час у світі вже достатньо вакцин від коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих, а не тільки тих людей, що входять в групи ризику. Він пояснив, що наразі світу необхідно, щоб 80-85% його населення було вакциновано від COVID-19.

"У 35 із 53 країн Європейського регіону ВООЗ спостерігається плато з вакцинації, тобто кількість вакцинованих людей більше не зростає", – зазначив глава європейського бюро ВООЗ.

На його думку, щоб пандемія не повторилася, "у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль": Якщо не буде охорони здоров'я та здоров'я, то не буде ні економіки, ні безпеки, ні соціального спокою. Тому потрібно інвестувати в охорону здоров'я, вважає Клюге.

Пандемія не триватиме вічно

Нагадаємо, раніше схожий прогноз дав керівник Moderna Стефан Бансель – він також висловив думку, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році. Збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні постачання по всьому світу.

Тим часом у ряді областей України через зростання захворюваності COVID-19 посилили карантин. У "червоній" зоні знаходяться вже п'ять регіонів. У Національній академії наук констатували, що за останній час кількість зайнятих ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищила максимальні показники попередніх хвиль епідемії, а смертність зросла в 2,3 раза.