У США заявили, що вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від наслідків коронавірусу

У США заявили, що вакцинація знижує в 11 разів ризик смерті від наслідків коронавірусу / Фото Reuters

Ризик летального результату наслідків захворювань, що викликається коронавірусом, у вакцинованих людей більш ніж у 11 разів нижча, ніж у тих, хто не робив щеплення.

До такого висновку прийшли федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань США. Згідно зі статистикою за серпень 2021 невакциновані американці вмирали від COVID-19 в 11,3 раза частіше ніж ті, хто прищепився вакциною два рази. Ризик зараження у нещеплених був в середньому у 6,1 раза вищий, ніж у людей, які зробили щеплення.

"Вакцинація від COVID-19 знижує ймовірність зараження і допомагає легше перенести захворювання в разі, якщо зараження все ж відбулося", - йдеться в повідомленні.

Але фахівці нагадують, що вакцини не володіють 100-ю ефективністю проти зараження, через це деякі щеплені від COVID-19 все одно мають ризик заразитися.

Раніше йшлося про те, що в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

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Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.