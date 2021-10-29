У США розсекретили дві версії походження коронавірусу

Версії походження коронавірусу назвали в США / Getty

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти, повідомляє ODNI.

У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу.

Основними вважаються дві версії:

природне походження-передача вірусу від тварини до людини. інцидент в лабораторії.

У документі також йдеться про те, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки за сприяння Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

Нагадаємо, в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

Також в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.