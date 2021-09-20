У США прогнозують закінчення пандемії коронавірусу вже через кілька місяців

З'явився прогноз закінчення всесвітньої пандемії / Reuters

Пандемія коронавірусу, яка захопила весь світ, може закінчитися вже навесні 2022 року, заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Експерт пояснив, що точні терміни закінчення пандемії прогнозувати складно і нагадав, що коронавірус неодноразово вже обманював фахівців, пише The Telegraph.

"Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні, включаючи США і Великобританію. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року", - підкреслив він.

Глава Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США вважає, що коронавірус - дуже тривожний досвід, який всі пережили, і додав, що як тільки всі очікували завершення пандемії, з'явилися нові штами коронавірусу.

"У Сполучених Штатах, коли ми наближалися до літа, ми щодня скорочували кількість випадків, а потім з'явився великий сюрприз у вигляді Дельта штаму, і це просто вибило нас з колії. І тепер ми повернулися до 130-140 тисяч випадків на день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі", - додав Фаучі.

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Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила багаті країни за накопичення вакцин проти коронавірусу, а також засобів лікування і захисного обладнання, заявивши, що такі дії "продовжують пандемію".

З такою заявою виступила Марія Ван Керхов, керівниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб. За її словами, накопичення вакцин "не просто несправедливо, не просто аморально, а й продовжує пандемію".